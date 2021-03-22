不甩黃茂雄 東元原始股東力挺黃育仁「脫黨參選」出任董事
東元將在5月召開股東會改選董事，欲在今年股東會問鼎董座的東元會長黃茂雄長子黃育仁，在18日拋出震撼彈，無預警辭去東元所有職務，同時也不再接受董事會提名。黃育仁預計自行提出董事「脫黨參選」，與父親黃茂雄正式開戰。
今天又有新發展，東元創始股東發表公開信，聯合推舉黃育仁來「領導改革、整合東元董事會」。市場認為，原本的公司派已分裂成「小黃與老黃」兩脈，此舉原始股東替「小黃派」背書，也拋磚引玉，希望吸引更多股東支持黃育仁，並找回東元精神。
東元由五大家族創立，黃茂雄會長是創辦人林和引的女婿，但黃茂雄卻多次公開說出「傳賢不傳子」，看似無意讓兒子接班。東元將在5月召開股東會改選董事，但9日東元公司發出聲明稿，竟與對峙已久的寶佳集團，戲劇性大和解，且與盟友華新麗華達共識，三方要推舉11席新董事。但聲明稿末段卻寫著：「三大股東深信，東元經營團隊在邱純枝董事長的帶領下…，東元必可再創巔峰。」
「以後東元是邱家的、還是華新焦家、寶佳林家的？會被別人整碗捧去啦！」黃家親友說，「且股東會都還沒開，新任董事長就出爐了？這讓黃育仁不惜與父親撕破臉，決定背水一戰。」
創始股東公開信如下：
六十五年前，偕林波士先生、林和引先生攜手五大家族：錢水木先生、孫炳輝先生、孫炳榕先生、黃土英先生、林長城先生，齊心協力創辦了東元。創辦人以技術專業、群體決策、重視人本的價值體系之下，乘風破浪、克服萬難。這一路的成長茁壯，見證東元成為頂尖的國際企業。
然而近年來，東元公司治理方向，偏離產業發展需求，原有的群體決策、和諧共治有所缺乏，現有經營團隊的營運路線，偏離老股東們當年的初心。如何找回六十五年前的創業初心，讓東元改革創新、再度奮起，已成為老股東殷切的期盼，而今年股東會改選，將成為重要關鍵。
我們願意支持的領導人，除了具備技術專業和管理實力，也要秉持以人為本的和諧共治精神，用心聆聽股東的心聲，勇於改革與創新，帶領東元開創新格局。選在股東會前夕，我們老股東，決定聯合推舉最適合的人選，黃育仁，來擔任東元董事，整合董事會推動改革。黃育仁是黃茂雄會長的長子，在半導體業磨練了七年，在東元集團資訊電子事業群，已磨練將近二十年，充分了解集團核心價值和經營理念，所學所能，也完全符合老股東對於領導人的期待。我們深信且希望，黃育仁能承擔改革創新的重責大任，帶領東元重返初心。這是老股東的衷心企盼，也希望真心愛護東元的好朋友們，共同來支持。
立聲明書人：錢楨三、孫芳正、孫嬿美、黃博治
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