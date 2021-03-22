不甩黃茂雄 東元原始股東力挺黃育仁「脫黨參選」出任董事

東元將在5月召開股東會改選董事，欲在今年股東會問鼎董座的東元會長黃茂雄長子黃育仁，在18日拋出震撼彈，無預警辭去東元所有職務，同時也不再接受董事會提名。黃育仁預計自行提出董事「脫黨參選」，與父親黃茂雄正式開戰。

今天又有新發展，東元創始股東發表公開信，聯合推舉黃育仁來「領導改革、整合東元董事會」。市場認為，原本的公司派已分裂成「小黃與老黃」兩脈，此舉原始股東替「小黃派」背書，也拋磚引玉，希望吸引更多股東支持黃育仁，並找回東元精神。

東元由五大家族創立，黃茂雄會長是創辦人林和引的女婿，但黃茂雄卻多次公開說出「傳賢不傳子」，看似無意讓兒子接班。東元將在5月召開股東會改選董事，但9日東元公司發出聲明稿，竟與對峙已久的寶佳集團，戲劇性大和解，且與盟友華新麗華達共識，三方要推舉11席新董事。但聲明稿末段卻寫著：「三大股東深信，東元經營團隊在邱純枝董事長的帶領下…，東元必可再創巔峰。」

「以後東元是邱家的、還是華新焦家、寶佳林家的？會被別人整碗捧去啦！」黃家親友說，「且股東會都還沒開，新任董事長就出爐了？這讓黃育仁不惜與父親撕破臉，決定背水一戰。」

創始股東公開信如下：