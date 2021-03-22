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王品吃到飽新品牌再一發！肉次方全台拚開15店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
王品新品牌「肉次方」搶攻燒肉吃到飽市場。(記者嚴雅芳/攝影)
王品新品牌「肉次方」搶攻燒肉吃到飽市場。(記者嚴雅芳/攝影)

王品（2727）2021年王品集團台灣首發新品牌「肉次方」，也是王品集團在台灣第22個品牌，首次進軍「燒肉吃到飽」市場，主打三種價位、60種肉品吃到飽，目標成為市場的領導品牌。王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，肉次方今年預計展店2-3家，目標三到五年要開15家店，客單價預估將落在750元。

王品瞄準台灣每年90億元燒肉商機，推出「肉次方」燒肉放題、主打百分百原塊肉吃到飽，首家門店選在台北西門町商圈，於3月中試營運，菜單有三個價位，分別為588元、788元、和988元（服務費另計），客單價初估約750元，預計在4月2日正式開幕，西門峨嵋店總共有140席座位。

王品新品牌「肉次方」是集團第二個燒肉品牌，鎖定20-35歲、喜愛吃肉的年輕人，提供27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮和各種雞鴨羊肉，自助吧檯還有17種小菜、蔬菜任吃。吳憲政表示，試營運期間每日營業額約30萬，一天400-450人次，目前訂位已到4月初。

吳憲政說，台灣整體燒肉市場規模龐大，但燒肉吃到飽的業態一直沒有領導品牌。團隊調研發現，台灣消費者喜歡吃燒肉、尤其是豪邁的燒肉吃飽，但總有三件事不開心，1.店家號稱吃到飽、事實上卻吃不飽；2.肉片切太薄、一夾就破碎；3.能吃到飽的食材種類太少，兩三次之後就不想去了」肉次方一次解決消費者三大痛點，選用厚切肉品例如：肋眼牛排、7盎司安格斯黑牛排、昇龍牛、昇龍豚等，希望用100%原塊好肉，一舉成為市場領頭羊。

王品集團 吃到飽

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