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華航董座樂見泡泡旅遊放行 看準航空貨運市場持續熱絡
華航（2610）董事長謝世謙今（22）日出席台灣虎航（6757）與樂天桃猿合作發表會，樂見泡泡旅遊開始放行，這是一個好的開始；航空貨運市場還是很熱絡，在客機無法快速復甦情況下，航空貨運價量依舊看俏。
4月1日台灣–帛琉旅遊泡泡將啟航，謝世謙表示真的是很好的一件事，雖然僅是一個開始，但是後續還有望新增其他的泡泡地點，這點則須靜待中央疫情指揮中心協調結果。
至於在航空貨運方面，謝世謙也認為，目前航空貨運的貨量仍然熱絡，且國際空運運能原先有6成來自客機機腹，由於全球航空貨運還是受到疫情影響，僅有不到10%的航空客機恢復運作，航空貨運的能供給恢復仍然受限，華航也持續看好貨運後續業績表現。
華航受惠於貨運市場價量擠揚，去年第4季獲利達21.61億元，讓華航去年全年出現盈餘，全年合併稅後盈餘為1.4億元，每股稅後盈餘 0.03元，在最困難的環境中，華航還繳出獲利成單，較前一年（2019年）同期每股虧損0.22元出色。
華航受惠於貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航因應市場變化，充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，今年航空貨運營收仍舊是華航主要的營收來源。
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