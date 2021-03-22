製造成本大增 機車價格撐不住

光陽工業執行長柯俊斌指出，去年以來原物料價格狂飆，機車製造成本大漲，包括金屬件、塑膠件和輪胎等，估計目前成長提高超過5%。但台灣消費者很難接受機車漲價，業者只能先減少原本給經銷商的促銷條件，不過此舉一來，經銷商的通路價恐怕立即上漲。

柯俊斌說，因為金屬價格大漲，車架、排氣管的成本都大幅上揚，其次是塑料、橡膠（輪胎）漲幅也有3成，外銷用的大型紙箱都漲很多，算起來以光陽的整體規模來算，光是內製成本一年大約要多了10億元。

三陽工業也表示，原物料上漲帶動成本驟升，是不爭事實，不過考量機車市場競爭激烈，除了燃油機車，電動機車更是潛在勁敵，不敢輕言漲價，但確定的是購車補貼最多就是維持現況，不會再加碼了。

由於業者近期將開始縮減促銷條件，消費者即將面臨實質漲價，但每家業者的情況都不相同，很 可能此時買車還可以買到未上漲的機車價格。

由於成本上漲太大，以每部車約在6萬元到7萬元之間計，5%的約3500～4000元不等，外銷機車有一定的機制可以反應在售價上，但內銷市場競爭激烈，業者反應成本恐怕是早晚的事。

三陽發言人田人豪公司指出，市場畢竟太過競爭，各廠家若非成本超支太多，還是會採自行吸收的折衷作法，能吸收多少是多少。至於下半年到底要不要漲，現在還不好說。