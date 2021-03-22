快訊

直播／AZ疫苗接種感想 陳時中下午2時說明

比預期冷！4縣市下探10度 氣象局發布低溫特報

製造成本大增 機車價格撐不住

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

光陽工業執行長柯俊斌指出，去年以來原物料價格狂飆，機車製造成本大漲，包括金屬件、塑膠件和輪胎等，估計目前成長提高超過5%。但台灣消費者很難接受機車漲價，業者只能先減少原本給經銷商的促銷條件，不過此舉一來，經銷商的通路價恐怕立即上漲。

柯俊斌說，因為金屬價格大漲，車架、排氣管的成本都大幅上揚，其次是塑料、橡膠（輪胎）漲幅也有3成，外銷用的大型紙箱都漲很多，算起來以光陽的整體規模來算，光是內製成本一年大約要多了10億元。

三陽工業也表示，原物料上漲帶動成本驟升，是不爭事實，不過考量機車市場競爭激烈，除了燃油機車，電動機車更是潛在勁敵，不敢輕言漲價，但確定的是購車補貼最多就是維持現況，不會再加碼了。

由於業者近期將開始縮減促銷條件，消費者即將面臨實質漲價，但每家業者的情況都不相同，很 可能此時買車還可以買到未上漲的機車價格。

由於成本上漲太大，以每部車約在6萬元到7萬元之間計，5%的約3500～4000元不等，外銷機車有一定的機制可以反應在售價上，但內銷市場競爭激烈，業者反應成本恐怕是早晚的事。

三陽發言人田人豪公司指出，市場畢竟太過競爭，各廠家若非成本超支太多，還是會採自行吸收的折衷作法，能吸收多少是多少。至於下半年到底要不要漲，現在還不好說。

漲價 三陽 外銷

延伸閱讀

空汙政策 老是看選票走下一步…

補助七期燃油機車挨轟 明年喊停

散裝船運價 多頭行情噴發

慧洋：今年市況欲小不易

相關新聞

郵輪復航8個月 仍是國旅大熱門！「探索夢號」如何創造近6萬載客人次？

疫情衝擊使民眾無法出國旅遊，旅遊業也重傷，但也讓國民旅遊市場得以過去一年蓬勃發展、甚至轉型，更發展出不同以往的新玩法。

拒絕部分工時員工請生理假 最高挨罰30萬元加公布姓名

北市勞動局接獲打工族小惠（化名）的陳情，她稱某日剛好碰到生理期，因身體不適打電話向店長請假，店長卻說她是部分工時人員，因...

製造成本大增 機車價格撐不住

光陽工業執行長柯俊斌指出，去年以來原物料價格狂飆，機車製造成本大漲，包括金屬件、塑膠件和輪胎等，估計目前成長提高超過5%...

稱部分工時人員沒有生理假？ 雇主恐遭罰30萬元

北市勞動局接獲民眾陳情指出，因生理期導致身體不適，致電向公司長請假，店長卻稱她為部分工時人員沒有領假，勞動局長陳信瑜表示...

殺整數、出實價最低價？業者：現在應該這樣出價

政府近來接連出手打炒房，現在買房該如何出價？591實價登錄表示，先前實價登錄價格不斷走高，從實價行情低標價格以上出價，比...

工作機會多、買房輕鬆 四大年輕城市出爐

根據主計總處國情統計通報，今年元月，我國65歲以上的老年人口達380萬人，老化指數已攀升至128.7。全台僅4縣市指數低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。