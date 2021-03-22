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稱部分工時人員沒有生理假？ 雇主恐遭罰30萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。聯合報系資料照
北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。聯合報系資料照

北市勞動局接獲民眾陳情指出，因生理期導致身體不適，致電向公司長請假，店長卻稱她為部分工時人員沒有領假，勞動局長陳信瑜表示，該事業單位已違反性別工作平等法，若查證屬實，將開罰2萬至30萬元，還會公布負責人姓名。

陳信瑜指出，性別工作平等法第14條規定，女性受僱者因生理期導致工作有困難的話，每月可請1天生理假，該假別主要考量女性生理特殊性而訂定，不該因全時或部分工時工作者而有差別。

每次請假以「1個曆日」為原則，原訂當天排班幾個小時就可請幾個小時的假，雇主不能拒絕，也不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績或其他不利的處分。

根據勞動局統計，近3年接獲生理假相關申訴僅有4件，包含2018年1件、2019年1件、2020年2件，但目前均無成立裁罰案。

勞動局表示，勞工申請生理假時，不需要檢附相關證明文件，雇主也不可要求以其他假別取代，若雇主拒絕部分員工申請生理假，將處2萬元以上、30萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱及負責人姓名。

北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。圖／北市勞動局提供
北市勞動局表示，不管是全時或部分工時工作女性都可請生理假。圖／北市勞動局提供

生理期 工時

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