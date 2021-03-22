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工作機會多、買房輕鬆 四大年輕城市出爐

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園為全台最年輕四大城市中，人口成長與房價漲幅的雙冠王。圖／台灣房屋提供
桃園為全台最年輕四大城市中，人口成長與房價漲幅的雙冠王。圖／台灣房屋提供

根據主計總處國情統計通報，今年元月，我國65歲以上的老年人口達380萬人，老化指數已攀升至128.7。全台僅4縣市指數低於100，包括新竹市、新竹縣、桃園市以及台中市，新竹市77.8全台最年輕。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，四大年輕城市都有工作機會多，買房輕鬆，新興重劃區、重大建設陸續推動以及交通便捷等特點，吸引年輕民眾移居就業，近年人口成長與房價表現皆呈正成長。

根據國情統計通報，2015年底我國老年人口還不到300萬人，今年元月已達380.4萬人，老年人口快速增加，加上15歲以下幼年人口減少，老化指數（老年人數除以幼年人數）也從2015年的92.2升至今年元月底已達128.7。

目前全台老化指數最高的嘉義縣，達227.9，六都則以台北市144.9最老，其次為高雄市143.7、台南市139.4。

最年輕城市為新竹市、新竹縣、桃園市以及台中市，老化指數分別為77.8、80.9、88.8、98.2。

江怡慧表示，上述四縣市近年人口及房市均有不錯表現，其中，桃園近5年桃園市人口增加逾11.6萬人，房價成長8.9%，為四大城市中人口成長與房價漲幅的雙冠王。

江怡慧分析，桃園產業涵蓋傳統產業、高科技產業，就業機會充沛，加上重大建設多，且近雙北地緣優勢，房價也親民，因此吸引許多脫北客進入桃園，近五年人口快速增加，房價也明顯上揚。

新竹房市近年一直很熱鬧，主要是竹科就業機會帶動人口成長，並帶動房價升高，新竹地區5年房價漲幅約4~7%。

與桃園同樣青春洋溢的台中，成長動能主要來自人口快速增長的北屯區。

台灣房屋台中青海特許加盟店店東林于甄表示，北屯近年利多不斷，有北屯機廠、單元十二、十四期、單元八等重劃開發題材，又有台中捷運綠線的5座捷運站挹注交通前景，因而對中部各縣市的首購買盤展現強大魅力，吸引許多青年移居。

至於老化最嚴重的嘉義縣，5年來人口減少3.2%，2020年已跌破50萬人，老人比小孩多，行政區中僅太保市為人口增加。

台灣房屋嘉義中山店店東吳昶紳店長表示，太保市因高鐵特區帶動成為嘉義縣人口逆轉勝的區域，由於嘉義推動馬稠後產業園區，第一期已經有30家知名廠商投資建廠，預期每年約有880億的產值，可提供2.4萬個就業機會，也可望增加青壯年人口比例。

最年輕與最老城市的人口以及房價變化統計表。
最年輕與最老城市的人口以及房價變化統計表。

房價 老化

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