雙捷效應發燒 北屯單元12豪墅精晨傳城迅速賣破四成

在台中市捷運紅線、綠線「雙捷」帶動下，北屯單元12房市持續發燒，區域低密度、高綠覆的優勢，也吸引金字塔頂端客層的目光，最新豪墅案「精晨傳城」自年後進場，銷售迅速突破四成，成為市場焦點，已購客中企業主及企業二代是主力。

大台中重劃區遍地開花，包括單元二、單元五、水湳經貿園區、14期重劃區等，但因重劃區坐落於市區外環帶，在交通與機能上，多數尚處於發展中階段。

精晨建設總經理曾晨珀指出，相對於上述的重劃區，單元12是少數的例外，因為區域擁有交通、公園綠意、生活機能等居住優勢，而受矚目。

在交通方面，區域內涵蓋了捷運綠線北屯總站、舊社站、松竹站及台鐵松竹站等3捷1鐵，隨著台中捷運3月25日試營運，鐵道捷運雙軌連接，帶動地段交通便利性高速成長，北屯從以往的陸路交通正式進入軌道時代，加上緊鄰74號快速道路串連大台中交通網絡，往返台中南北僅需30分鐘。

此外，單元12區域內指標綠帶萬坪南興公園，以都市綠肺聞名，如同紐約中央公園、台北大安森林公園等，可說是城市中難得一見的低密度綠意美境。

在生活機能上，單元12左倚北屯商圈、右鄰東山軍功商圈，3分鐘即可到達好市多二店，集結雙大成熟商圈與一座全新美式賣場，提供傳統新舊市場的多元採買選擇。

曾晨珀表示，正因為單元12擁有眾多地段優勢，從交通到人文休閒、再到民生機能採買兼具，也吸引越來越多外地客移民單元12定居。

精晨建設繼北屯10期首案「精晨臻城」豪墅案，締造2個月完銷佳績後，今年在單元12推出二期「精晨傳城」，每戶地坪38至50坪、建坪95至105坪，總價4,768萬至6,228萬元，總戶數17戶，總銷7.5億元。

「精晨傳城」延續一期豪墅的頂標規劃，基地位於低密度中最精華的「住一特區」，此次在建築規劃上除了將空間尺度放大，拔高7層別墅格局，以現代美墅城堡為概念，戶戶私家大院，一樓側院及頂樓大露台規劃，走上樓抬頭即可仰望無垠天際，讓生活享受更多的雍容。

不僅如此，建材配備選用了德國allmilmo廚具、荷蘭RECINOX皇冠不鏽鋼水槽、瑞典ASKO頂級洗碗機、義大利Falmec精品排油煙機、日本YKK氣密窗、TOTO衛浴、荷蘭POLL-TEX防霾紗窗等國際高端精品建材。