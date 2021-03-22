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拒絕部分工時員工請生理假 最高挨罰30萬元加公布姓名

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市勞動局長陳信瑜表示，雇主若拒絕部分工時員工請生理假，最高挨罰30萬元加公布姓名。 圖/北市勞動局提供
北市勞動局長陳信瑜表示，雇主若拒絕部分工時員工請生理假，最高挨罰30萬元加公布姓名。 圖/北市勞動局提供

北市勞動局接獲打工族小惠（化名）的陳情，她稱某日剛好碰到生理期，因身體不適打電話向店長請假，店長卻說她是部分工時人員，因此沒生理假。北市勞動局陳信瑜局長表示，事業單位此舉已違反了《性別工作平等法》第14條規定，如查證屬實，將開罰2萬至30萬元，還會公布負責人姓名。

陳信瑜指出，《性別工作平等法》第14條規定，女性受僱者因生理日工作有困難的話，每月可請生理假一日，該假別主要是考量女性生理特殊性而訂定，不該因為是全時工作者或部分工時者而有差別，每次請假以「1個曆日」為原則，原訂當天排班幾小時就可請幾小時，雇主不能拒絕，也不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

北市勞動局統計，近3年接獲的生理假相關申訴僅四件，其中2018年一件、2019年一件、2020年二件，但目前均尚無成立裁罰案。

陳信瑜表示，勞工申請生理假時，無須檢附相關證明文件，當然雇主也不可要求以其他假別取代，雇主如拒絕部分工時員工申請生理假，將至少被罰2萬元以上、30萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

「只要被申訴查到，一定開罰。」陳信瑜強調，雇主別以為技術性刁難，或透過「暗示性」不直接拒絕申請，就不會受罰，只要被申訴查到，且違法屬實，北市勞動局絕不寬貸。

工時 生理期

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