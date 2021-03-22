瑞薩火災 法人：對台股MCU廠商助益暫有限
Renesas（瑞薩）位於日本茨城縣的廠區火災，國內大型法人機構指出，火災影響區域為N3廠（12吋產線），11台設備受影響，約占N3廠的設備2%；N2廠（8吋產線）和晶圓測試廠正常運作。Renesas主要生產車用MCU，因為台系MCU廠商較少車用產品，因此，對台系MCU 廠商的轉單效應暫有限。
瑞薩目前N3廠暫時停止營運，火災造成損害的包括生產設備11台，占N3廠全部設備2%，無塵室影響面積600平方公尺，占5%面積。N2廠和晶圓測試廠正常運作。
瑞薩表示，雖然N3廠約2/3的生產可由in-house或晶圓代工廠取代，但因近期半導體需求增加，目前無法立即替代生產。
財務影響方面，根據公司公告，N3廠區暫停生產約影響每月日圓170億元（約相當於新台幣44億元）。
法人機構表示，Renesas主要生產車用MCU，由於台系MCU廠商主要應用領域並非車用領域，且台系MCU多與8吋晶圓代工廠配合，本次Renesas火災影響的是12吋產線，該廠區8吋產線正常運作，因此，我們認為MCU轉單效應有限，且晶圓代工廠也因為產能滿載，因此無法受惠轉單生產。
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