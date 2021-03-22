杜鵑花季登場 北市府攜業者推咖啡餐飲兌換券買一送一

春暖杜鵑花開，賞花之餘來點輕鬆的下午茶或是brunch？台北市政府觀光傳播局除力邀民眾前往賞花外，今年更與城南台大公館商圈12家風格咖啡廳合作，推出「台北杜鵑花季」咖啡餐飲兌換券買一送一的專屬優惠，即日起至5月31日，只要至北北基好玩卡網站，即可線上購買。

北市府觀光傳播局表示，活動套票優惠銷售期間至5月31日，但兌換券可折抵使用至6月30日，旅客只要花費120元，就能獲得價值240元的抵用券，憑QRcode至12家風格咖啡店，即可輕鬆抵用餐點或飲品，最多可購買10組，只要600元即能折抵價值1200元(每家每筆折抵上限)，讓你吃喝玩樂都半價!。除享有買一送一優惠外，只要購買活動套票，北市府更加碼抽HIROIA SAMANTHA 智能手沖咖啡機、手沖壺、阿里山及城南台大業者之精品咖啡等多項雙重好禮。

此外，城南台大也是無圍牆博物館的場域之一，這裡有亞洲最多的獨立書店及風格咖啡餐館，此次配合的店家，除了深耕多年的滴咖啡、小公館、荒漠甘泉，近年新起之秀亞舍咖啡及DAYOFFCAFE之外，亦包含多家風格選店，像是以桌遊為主題的玩逗樹桌遊咖啡、具寵物友善空間的感恩小館、連續兩年榮獲台北市天下第一攤的索菲烤布蕾、深具台大學生喜愛的小鹿亂撞、以彩虹蛋糕聞名於網路社群的墨爾本布蕾斯還有深具德式風味的歐嬤德式美食，都值得細細品嘗。

台北杜鵑花季電子套票買一送一優惠資訊請至「北北基好玩卡」官網：https://bit.ly/3cro6if查詢。