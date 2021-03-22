最高月薪65K！北市就服處媒合386職缺 餐飲業回流占七成

北市勞動局就業服務處為促進市民就業，23至26日邀集12家廠商，共釋出386個工作機會，其中最高月薪可達65K，而今年1月總職缺占比慘跌僅二成的餐飲業，此次大回流，恢復至七成。勞動局長陳信瑜表示，餐飲業積極走出疫情陰霾，積極招攬人才，在後疫情時代復甦商機。

陳信瑜表示，此次參加廠商中，餐飲業共釋出284個工作機會，占總體職缺73.57％，其中販賣義式料理的「樂尼尼國際」就釋出120名餐飲內外場人員，位居本周求才之冠，月薪介於29K至33K、時薪160至180元；「肉多多世界」則釋出90名內外場人員。

此外，國內3C通路「三井資訊」釋出門市儲備幹部，起薪33K，最高可達65K；「拓昶貿易」釋出業務及技術人員職缺，薪資介於35K至60K；還有「漢記」、「五花馬國際行銷」、「台灣東利多」、「燦坤實、「大潤發」、「祥盛汽車」及康捷居家式服務類長期照顧服務機構等廠商。

陳信瑜說，此次徵才活動的時間地點為，23日於北投、內湖就服站舉辦，25日於信義、景美、西門、艋舺就服站舉辦，26日在西門就服站舉辦，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

「就業媒合服務完全免費！」陳信瑜再次提醒，疫情加溫，參加徵才的民眾，當天需配合量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。