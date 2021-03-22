儒鴻強勢跨界平織市場 小英總統意外成最佳代言人

日前儒鴻（1476）法說會中，董事長洪鎮海透露公司正準備跨界平織市場，而且一出手就設下高成長目標，希望平織占公司成衣出貨比重從去年底的3%，今年底倍增到6%，明年底更要挑戰15%，引發業界及法人高度關注。據了解，儒鴻為了跨足平織市場早已練兵多時，而總統蔡英文更意外成為最佳代言人。

紡織業依照織法大致分成針織和平織，針織像打毛線般一圈連著一圈，平織則是像編竹籃般呈現直橫交錯的格式。一般而言，穿著舒適的T恤、居家服等都是採取針織；至於襯衫、夾克、西服等戶外穿著服裝，則比較多屬於平織。兩者在技術和市場上有所區隔。

儒鴻是國內紡織股王，一直以來以獨特的彈性針織技術享譽全球，客戶囊括Nike、Lululemon、UA等一線國際大廠，儒鴻的針織布料技術出神入化，可以做到吸濕排汗，涼感保暖等各種特殊功能。此次打算跨界殺進平織市場，自然引發各界矚目。

為此，洪鎮海表示，其實自己進入紡織業初期，就有涉及平織布市場，對於平織技術並不陌生。雖然後來選擇專攻針織，但針織畢竟已經摸了40多年，現在回過頭來想再來開發平織市場。

據了解，儒鴻布局平織市場已鴨子划水一段時間，而總統蔡英文更意外成為最佳代言人。

2019年底，小英總統競選連任，經常穿著一件湖水綠色的夾克趴趴走，還被外界稱為「小英戰袍」，蔡英文更曾在公開場合稱讚介紹，這件小英戰袍的特殊設計，可以把肚子「都蓋起來」。這件戰袍就是出自儒鴻之手，包括款式設計、布料開發，由儒鴻一手包辦。

之後蔡英文順利當選連任，儒鴻又為小英總統設計一款黑色夾克，胸前綉上TAIWAN字樣，詢問度超高。這意外點燃儒鴻跨入平織市場的胸心壯志。

儒鴻主管說明，夾克一般都是採取平織做法，但「小英戰袍」其實是儒鴻採用獨特的「類平織」技術，骨子裡是特殊彈力針織布，但做成平織特性，所以比起一般外套更佳彈性舒適。而這也讓儒鴻看到夾克等平織市場的龐大商機，決定跨入，在下半年即將完工投產的印尼新廠，特別規劃平織產線，準備大顯身手。

儒鴻切入平織市場會先從成衣開始做，布料外購，一開始先做中低階的夾克，未來再切進中高階的夾克或是休閒褲等。據了解，儒鴻的平織客戶已有著落，目前確定有3個大客戶，訂單有一定把握度。

配合印尼新廠產能開出，儒鴻設定平織占公司成衣出貨比重要從去年的3%，今年底倍增到6%，明年底再拉高到15%。而終極目標，儒鴻更希望能殺進平織布市場，與成衣代工形成配套，提供客戶一條龍完整服務，這可望為儒鴻的營運成長蓄積下一波動能。