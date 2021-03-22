台灣富人愛上網買藝術品

美國聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策下，熱錢湧入、錢價值變薄，推升實質商品價位，加以線上購物興起，藝術品投資前景受到注意。瑞銀最新與巴塞爾藝術展合作的2021年全球藝術品市場報告中，描繪2020年全球藝術品市場特色，指向線上購物將可望讓藝術品投資延燒到2021年，疫情其實更加深全球富人收藏興趣、今年線上交易型式將繼續活躍於藝術市場。

該報告由巴塞爾藝術展和瑞銀集團（UBS）共同發布。統計顯示，2020年全球藝術品市場銷售額中，美國仍保持全球最大市場地位、占市場銷售額比重42％，大中華地區以及英國名列第二、均占20％。但如果以公開拍賣市場來看，大中華地區銷售額超過美國。

此次報告也揭露台灣富人藝術品投資傾向，發現台灣收藏家多年來在網上收藏費用已超過5,000萬美元，顯示台灣藝術品收藏家早於全球收藏家，早已開始透過線上購買藝術品。

報告統計，去年全球藝術品市場銷售額501億元、年減22％，銷售額年低點為2009年的395億美元。雖然銷售放緩，但統計中值得注意的是，線上藝術品銷售額年增長一倍、達124億美元，是首年度藝術市場線上銷售額超越一般零售市場。

線上銷售的管道有哪些？報告中顯示，社交軟體依然是藝術市場常用的關鍵管道，2020年約有三分之一的收藏家曾透過Instagram購買收藏藝術品，顯示Instagram成為藝術市場銷售的關鍵管道。

報告指出，儘管大量藝術展實體活動被取消，41%的收藏家曾於2020年的藝術展上購買藝術品，45%的收藏家表示透過藝術展的網上展廳（OVR）進行購藏，也有21％的台灣藝術收藏家指出傾向於藝術博覽會中購買藝術品。

報告中解釋危機帶來最根本的改變是數位策略開展以及線上銷售的發展，受訪者也認同，在後疫情時代，線上交易成長將無可避免。