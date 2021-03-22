本土收藏家 樂觀藝術品後市

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北報導

瑞銀報告罕見描繪出台灣藝術收藏家樣貌，以及對藝術投資市場的看法。瑞銀巴塞爾藝術展和瑞銀集團（UBS）發布《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，發現六成台灣收藏家對未來12個月的全球藝術品市場保持樂觀態度，67％對未來十年表現更抱持樂觀態度。

調查中發現，在台灣接受調查的女性收藏家購買藝術品的花費比男性多，2020年平均花費為159,000美元。

雖然受訪收藏家最常通過畫廊和拍賣所購買藝術品，但台灣最傾向於藝術博覽會中購買，比率最高達21%。這比率與全球變化相同，全球統計中，發現女性收藏家在2020年購藏藝術品的支出高於男性，其中包含美國、英國、法國和中國大陸的女性收藏家支出也明顯高於男性。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋指出，全球藝術市場去年表現強大抗壓性，線上銷售額創下歷史新高，較2019年增一倍，調查顯示台灣的收藏家尤其活躍，部分受訪者的線上藝術支出亦達到過去以來最高水平。

但陳允懋指出，雖然收藏家越來越熟悉數位平台，但也仍維持親臨藝廊和藝術展購藏藝術品的習慣，報告中就統計顯示，儘管大量藝術展實體活動被取消，有21％的台灣藝術收藏家指出，傾向於藝術博覽會中購買藝術品。

瑞銀集團

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