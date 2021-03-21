聽新聞
test
0:00 / 0:00
中台灣首座捷運共構宅完工 位文華高中站總銷30億
中台灣第一座捷運共構宅「文華高中站土地開發共構大樓」今年3月4日取得使用執照，歷時3年7個月，完成地上28層、地下6層的住商共構大樓，享受「到站即到家」特色，全棟規劃更取得綠建築標章銀級資格，總銷金額突破30億元。
交通局指出「文華高中站土地開發共構大樓」坐落地段近七期重劃區，離水湳經貿園區，生活機能佳，共構宅樓高百米，興建期間詢問度高，預估總銷金額將突破30億元。
交通局長葉昭甫指出，軌道經濟學是房市指標，也是民眾購屋一大考量因素，捷運共構坐享「到站即到家」的獨佔優勢與交通便利性。
台中市政府也積極投入百億預算，於鄰近的水湳經貿園區進行多項大型公設開發，吸引各大專院校在園區購地擴增校地，加上各大連鎖品牌陸續進駐插旗，拉抬此案投資增長潛力。
捷運綠線作為台中首條捷運，不僅讓城市交通更為便利，也有助活絡都市經濟，更將重組市民交通運具使用結構，形塑「捷運生活圈」與「捷運商圈」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言