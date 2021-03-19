傳黃育仁將提名六席董事角逐東元改選 持股不容小覷

外傳東元（1504）集團會長黃茂雄長子黃育仁，下周將自行提名過半數的六席東元董事，角逐今年的東元董事改選，將再度掀起今年東元經營權之爭的變數。

外界認為，原本有寶佳、華新（1605）、東元、外資的四大持股之外，黃育仁將成為五股勢力，不但讓外界霧裡看花，除前兩大的寶佳、華新具有關鍵性的票決外，黃育仁整合原始股東的勢力也不容小覷，後續黃家父子各走各的路，尋求不同的股權奧援的變化，值得關注。

黃育仁今 (19)日透過幕僚回覆，對於周刊為何如此報導感到不解，關於這部分一切都還言之過早。

東元發言體系則指出，任何擁有東元1%股權的股東，都有提名本屆改選董事，不超過11席董事的權力，將依照法令，配合股東的提名辦理。至於黃育仁要提名六席董事的傳言，則不便評論。

媒體報導，黃育仁選擇跟黃茂雄切割，爭取董事會過半席次，以鞏固經營權，維護原始股東權益，規劃採4席一般董事、2席獨立董事，或是3席一般董事、3席獨立董事。

東元5月25日舉行股東會，全面改選董事，選出7席一般董事、4席獨立董事，並由董事推選新任董事長。帳面上，以寶佳持股東元25.7%、華新8.47%，位居單一前二大股東；東元董監持股9.68%；據悉，黃育仁外祖母林明穱家族持股約10%，其他原始股東持股也近10%，原始股東有一定的影響力，轉向支持黃育仁應是他有提名六席董事的籌碼。此外，外資持股約25.2%，亦是各方拉攏的對象。

市場人士觀察，從近日黃茂雄跟黃育仁的互動、觀點等研判，父子兩人的看法有很大的差異。東元今年適逢三年一度的董事改選，黃茂雄本月8日才宣布已與華新、寶佳等兩大股東達成共識，三方以合作替代對抗，共同推舉董事。但黃育仁主張結合原始五大家族的資源，可以看出兩人的主張南轅北轍。