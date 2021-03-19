黃育仁辭去常務董事 東元深感婉惜與遺憾

針對黃育仁辭去東元（1504）董事會常務董事一職，東元董事會今(19)日發布聲明指出，深感婉惜與遺憾。東元表示，黃育仁自2012年起擔任東元董事會的董事、常務董事至今，對公司營運及前瞻業務貢獻良多，董事會表示高度肯定，並期待未來他有機會為東元的轉型發展，共同努力。

東元今日已公告董事異動；黃育仁因個人因素辭去東元常務董事職務。他是以菱光科技（8249）董事長，出任東元常務董事法人暨代表。菱光持股東元2.63%，是東元的大股東之一。

黃育仁是東元集團會長黃茂雄長子、東元資訊電子事業群執行長。18 晚間黃育仁跟他的父親在家中會見，告知黃茂雄要請辭一事。黃茂雄建議他留任至5月的股東會之後再請辭；但慰留無效，東元昨日受到解任書之後，重訊公告董事異動，以黃育仁因個人因素辭去常董職務。

東元今年適逢三年一度的董事改選，黃茂雄本月8日才宣布已與華新（1605）、寶佳等兩大股東達成共識，三方以合作替代對抗，共同推舉董事；未料，不久即爆出黃茂雄跟黃育仁因改選董事方向不和，導至父子產生嫌隙；黃茂雄雄強調，這僅是「茶壺內小小的風波而已」，彼此意見不免有不的時候，但沒有斷父子關係、沒有不來往；黃育仁已是成人，有自己的意見和目標，應該會分辨是非，但方法不要用錯。