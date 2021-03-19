快訊

國民黨3雄爭新竹市長黨內初選 6月底全民調拚勝負

房地合一2.0回溯至2016？徐國勇：施行日期公布才適用

安愛集團子公司華宏國際 將斥近2億元在嘉義市蓋廠

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

投資台灣事務所今（19）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添3家中小企業擴大投資7億元，包括達鑫機械、華宏國際及欣樂食品。華宏國際為安愛集團台灣子公司，專業生產醫療輔助器材，這次計畫斥資近2億元在嘉義市興建廠房，將為國內增加55個就業機會。

華宏國際專責生產醫療輔助器材，主要產品有病床、手動與電動輪椅、病人學步車等眾多品項，透過貿易商與醫療器材行銷到歐洲、美洲、中國大陸與日本等地。

華宏國際為分散製造基地做出市場區隔，將部分產線移回台灣，將在嘉義市興建廠房，導入自動化與智慧製造機器設備，同時完善先進的數位系統，提高生產效益達到少量多樣的客製化需求，在日新月異的全球銷售市場，有效提升競爭力。

此外，達鑫機械是專業食品機械製造商，專注於冷飲店的使用設備，如榨汁機、飲料搖搖機、奶精定量機與粉圓成型機等，擁有超過50件以上專利。達鑫機械為不斷地研發新產品來因應客戶需求，計劃投入逾9,000萬在南投縣草屯興建廠房，導入智慧化ERP與MES執行系統，將為國內增加6個就業機會。

欣樂食品位於屏東，是南台灣最大肉品工廠。欣樂食品為自我提高驗證層級，現已通過食品工業研究所FSSC22000預審，從源頭控管並可追蹤追溯。除CAS生鮮肉品，欣樂食品更致力於從屠宰分切到肉品加工一條龍，延攬留日博士及國內產業經驗豐富核心管理團隊，提升產品研發及加工技術，希望透過產業升級及國際HACPP驗證。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開80次聯審，通過524家中小企業投資約2,244億元，帶來21,083個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動832家企業投資約1兆1,993億元，預估創造10萬217個本國就業機會，後續尚有58家企業排隊待審。

延伸閱讀

青年創業40萬元免還！嘉市府200萬元鼓勵返嘉築夢

嘉義市7人跑外縣市鮭化 僅他留家鄉改「盧山鮭魚目」

KKday攜手嘉義市 協助產品數位化、旅遊行程業數位轉型

老中青三代同樂！吳鳳科大辦的這場半馬很不一樣

相關新聞

同欣電：今年氮化鎵快充應用大成長

同欣電（6271）總經理呂紹萍今日在法說會上說，今年看來氮化鎵（GaN）快充所需基板應用將有望大幅成長，同欣已佈局該領域...

卓越攜手貝登堡智能 打造STEAM新素養課程

卓越（2496）看好STEAM教育趨勢盛行，今（19）日由卓越董事長陳明俊與貝登堡智能董事長詹煥楨共同簽署教育合作，宣布...

一年340萬則！房市網路聲量發燒 揪團購屋興起

意藍資訊與彥星喬商今(19)日發表台灣房地產網路聲量調查，2020年全台房地產輿情討論總量高達340萬則，下半年尤其熱，...

後疫情新領導 許添財：企業二代挑戰更高難度接班問題

東元「父子不合」充滿戲劇性變化，談起企業二代接班，商研院董事長許添財今（19）日表示，在後疫情激烈的「非常態是新常態」變...

豪宅量升價沒回 北市大安區近五年僅一年列榜首

根據實價登錄資料，台北市近五年豪宅交易從谷底一路攀升，去年交易521筆，與2016年相比，交易量成長32%，不過平均成交...

黃色神話回來了？燦坤靠新店型策略讓營運創四年新高

3月台股盤勢讓投資人暈頭轉向，隨著美國公債殖利率飆升，國際資金紛紛撤出科技股，台股隨之震盪起伏，但卻有一檔個股卻如同旱地拔蔥般強勢，3月以來大漲超過兩成，表現遠優於大盤，這檔股票就是曾被譽為「黃色神話」，但近年營運一度低迷的3C通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。