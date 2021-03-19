安愛集團子公司華宏國際 將斥近2億元在嘉義市蓋廠

投資台灣事務所今（19）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添3家中小企業擴大投資7億元，包括達鑫機械、華宏國際及欣樂食品。華宏國際為安愛集團台灣子公司，專業生產醫療輔助器材，這次計畫斥資近2億元在嘉義市興建廠房，將為國內增加55個就業機會。

華宏國際專責生產醫療輔助器材，主要產品有病床、手動與電動輪椅、病人學步車等眾多品項，透過貿易商與醫療器材行銷到歐洲、美洲、中國大陸與日本等地。

華宏國際為分散製造基地做出市場區隔，將部分產線移回台灣，將在嘉義市興建廠房，導入自動化與智慧製造機器設備，同時完善先進的數位系統，提高生產效益達到少量多樣的客製化需求，在日新月異的全球銷售市場，有效提升競爭力。

此外，達鑫機械是專業食品機械製造商，專注於冷飲店的使用設備，如榨汁機、飲料搖搖機、奶精定量機與粉圓成型機等，擁有超過50件以上專利。達鑫機械為不斷地研發新產品來因應客戶需求，計劃投入逾9,000萬在南投縣草屯興建廠房，導入智慧化ERP與MES執行系統，將為國內增加6個就業機會。

欣樂食品位於屏東，是南台灣最大肉品工廠。欣樂食品為自我提高驗證層級，現已通過食品工業研究所FSSC22000預審，從源頭控管並可追蹤追溯。除CAS生鮮肉品，欣樂食品更致力於從屠宰分切到肉品加工一條龍，延攬留日博士及國內產業經驗豐富核心管理團隊，提升產品研發及加工技術，希望透過產業升級及國際HACPP驗證。

目前「中小企業加速投資行動方案」已召開80次聯審，通過524家中小企業投資約2,244億元，帶來21,083個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動832家企業投資約1兆1,993億元，預估創造10萬217個本國就業機會，後續尚有58家企業排隊待審。