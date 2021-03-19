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看好疫後中國成長動能 金可今年獲利至少成長兩成

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

金可-KY（8406）今(19)日舉行法人說明會，財務副總張泰榕表示，看好中國疫情控制得宜，今年實體店面補貨力道轉強，大陸市場第一季可望有高雙位數成長。加上日本和台灣市場回溫明顯，法人預期，2021年全年本業營收大幅成長可期，全年獲利可望增長至少2成。

金可2020年全年累計營收為73.45億元，年減10%，稅後純益約10億元，每股稅後純益(EPS)為10.24元，稅後純益領先同業。董事會通過，配發現金股利6元，以昨日收盤價169元計算，現金殖利率約3.6%。

金可表示，去年第四季受惠於線上及旗艦店的大幅成長，加上線下市場的回溫復甦，拉升整體業績，創下年度單季最高幅年增佳績。去年第四季單季營收約23.9億，創歷史新高，為新冠肺炎疫情以來首度季增長。

而今年1-2月營收12.7億元，較去年同期9.4億元，年增34.66%。金可指出，隨著疫情的回穩，線下銷售增長快速，1-2月銷售增長率達8成，線上旗艦店的銷售成長幅度超越天貓大盤近10%。

根據天貓平台2020全年銷售資料顯示，金可在天貓平台的占比為18.3%，遠遠超過國際品牌的博士倫（14.3%）與強生（4747）（7.9%），穩居大陸市占的領導地位。

在金可的多品牌策略持續夾擊全球品牌啟動下，加上線上線下的完整通路布局，伴隨大陸隱形眼鏡滲透率逐年提升、海外銷售的雙引擎推動下，加以第二季將推出功能性商品如抗藍光與紓壓鏡片等新品，法人認為，將推波金可今年的增長潛力，再創營運高峰。

金可進一步解釋，中國彩片市場增長潛能高，公司單次移印9色花色的彩片技術領先群雄，加以憑藉兩岸自動化產能的配置，具備快速生產模壓線與因應彩片少量多樣的彩片專屬生產線等生產效能，除了站穩兩岸品牌地位外，兼具支應中國代工接單潛能。

展望今年，金可看好線上線下的完整布局與自有品牌的效應，除延續中國的強勁增長，日本和台灣市場也能持平或溫和成長。

台灣市場方面，金可則是看好今年國內銷售仍可交出持平或溫和成長表現，主要是受惠切入大型連鎖日用品銷售通路寶雅發酵，加上原銷售據點滲透率提高，不過現在國外觀光客較少，美妝通路銷售相對疲弱。

金可旗下海昌、海儷恩與綺芙莉、妃蜜莉四大品牌於中國享有高市佔率，與國際大廠並駕齊驅，估中國市場市佔約達22%，而目前批發與零售的比重分別來到29%與14%，電商則佔約57%，鏡片比重佔營收約83.4%、護理液則佔約16.6%，鏡片中，日拋、月拋70%、長天期產品約30%。

金可

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