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第三航廈土建規格標開標 三星/榮工團隊符合規格

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場第三航廈土建工程資格標重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，全案將月底決標，圖為整地中的第三航廈預定地。記者鄭超文／攝影
桃園機場第三航廈土建工程資格標重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，全案將月底決標，圖為整地中的第三航廈預定地。記者鄭超文／攝影

歷經三年、三度流標，桃園機場第三航廈土建工程資格標去年雖然審查完成，結果發現有「球員兼裁判」的瑕疵，經過重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，本案將在3月26日召開評選委員會議，屆時將由評選委員會評選決定是否為最有利標團隊。

第三航廈土建工程招標，第二階段規格標開標後，韓商/榮工團隊通過審查，但是工作小組再次檢核時，發現該投標團隊將本工程最有利標的評選委員常岐德列入工作成員名單中，違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，桃機不得已只能不予決標並重行辦理招標。

桃機公司上午進行第二次招標，第二階段規格標上午10時截止投標，計有韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司一組廠商團隊共同參與投標。經審查結果後，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，後續將進入最後評選作業階段，本案將在3月26日召開評選委員會議，屆時將由評選委員會評選決定是否為最有利標團隊，倘經評選合格，機場公司暨顧問團隊將與廠商團隊攜手並進，共同為國人打造未來國門。

桃園機場第三航廈土建工程資格標重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，全案將月底決標，圖為第三航廈的模型。記者鄭超文／攝影
桃園機場第三航廈土建工程資格標重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，全案將月底決標，圖為第三航廈的模型。記者鄭超文／攝影

桃機 桃園機場

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