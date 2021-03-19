第三航廈土建規格標開標 三星/榮工團隊符合規格

歷經三年、三度流標，桃園機場第三航廈土建工程資格標去年雖然審查完成，結果發現有「球員兼裁判」的瑕疵，經過重新招標後，桃機公司下午宣布，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查，本案將在3月26日召開評選委員會議，屆時將由評選委員會評選決定是否為最有利標團隊。

第三航廈土建工程招標，第二階段規格標開標後，韓商/榮工團隊通過審查，但是工作小組再次檢核時，發現該投標團隊將本工程最有利標的評選委員常岐德列入工作成員名單中，違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，桃機不得已只能不予決標並重行辦理招標。