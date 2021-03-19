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左營興隆段社宅決標 預計2025年完工

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
國家住都中心執行長黃景茂指出，未來不僅堅守對社宅品質的要求，同時也將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率。圖／本報資料照片
國家住都中心執行長黃景茂指出，未來不僅堅守對社宅品質的要求，同時也將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率。圖／本報資料照片

國家住宅及都市更新中心今（19）日表示，高雄市左營興隆段的社會住宅統包工程，已由「建國工程股份有限公司、華興聯合建築師事務所、林建宇建築師事務所」統包團隊得標，預計於2025年完工，將為高雄市注入856戶社會住宅。

國家住都中心表示，左營興隆段社宅基地臨近蓮池潭及壽山國家自然公園，周邊環境清幽，且該基地周邊還有多條公車路線，又串連高鐵、台鐵及捷運系統，大眾運輸交通便利。

根據規畫，社宅一樓臨路側，將留設店舖空間，提高住戶與鄰里的生活機能，基地也將規劃向內退縮，以留設綠化空間並搭配景觀庭園造景，提供住戶與鄰里舒適的休憩空間，更會設置日照中心，服務有需求的住戶及周邊居民。

國家住都中心執行長黃景茂指出，未來不僅堅守對社宅品質的要求，同時也將持續展現國家興建社會住宅的決心及效率，陸續於全台18縣市推出優質的社會住宅，以滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且具豐富經驗的廠商一起加入社宅國家隊的行列。

社會住宅 都市更新 高鐵

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