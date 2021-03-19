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黃茂雄長子黃育仁請辭東元常務董事 東元：不需補選

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
東元（1504）今（19）日公告董事異動；東元常務董事黃育仁，因個人因素辭去東元常務董事職務。記者林俊良／攝影
東元（1504）今（19）日公告董事異動；東元常務董事黃育仁，因個人因素辭去東元常務董事職務。記者林俊良／攝影

東元（1504）今（19）日公告董事異動；東元常務董事黃育仁，因個人因素辭去東元常務董事職務。他是以菱光科技（8249）董事長，出任東元常務董事法人暨代表。

黃育仁是東元集團會長黃茂雄長子、東元資訊電子事業群執行長。昨(18)晚黃育仁跟他的父親在家中會見，告知黃茂雄要請辭一事。黃茂雄建議他留任至6月的股東會之後再請辭，但慰留無效；東元今天即重訊公告董事異動，黃育仁因個人因素辭去常務董事職務。

東元指出，董事異動沒有超過三分之一以上，因此，不需要補選。

黃育仁（18）日晚間無預警發出親自署名、長達478字的「辭職聲明書」，強調東元集團目前的經營路線，將難以面對未來的挑戰，他因而痛下決定，請辭所有東元集團內職務，同時也不再接受董事會的董事提名。

市場人士認為，這意味黃育仁正式與東元集團切割，也讓東元5月25日的股東常會改選11席董事再增添變數。但黃育仁「不再接受董事會的董事提名」的文字頗耐人尋味，是否可能尋求其他勢力支持，參加今年東元董事改選，仍值得關注。

東元今年全面改選董事、並推選新任董事長，黃茂雄在本月8日才宣布已與華新、寶佳等兩大股東達成共識，三方以合作替代對抗，共同推舉董事；但卻傳出黃茂雄父子因此失和，黃茂雄以「茶壺內小小的風波」形容外界對父子失和的傳言，黃育仁原本採低調不回應的態度，昨晚無預警丟出宣布辭去東元集團職務，並且不再接受董事會董事提名的「辭職聲明書」，震驚業界。

黃育仁在聲明書中指出，自己從2001年8月返國回到東元集團，一路為集團戮力付出，至今將近20個年頭，萬分感謝先進們多年來的照顧與指導，惠我良多，也謝謝眾股東不吝給予意見與建議，提供檢討改進的方向。

他指出，自己要特別感謝父親從小到大的悉心栽培、寄予厚望，因為父親的用心良苦，才能成就今天的他。也要感謝東元歷代的老長官，這些資深前輩，一直以來對他的指點、照顧，提攜恩情感念不盡，也因為這樣有這樣培育的歷程，讓他對東元有著無限的使命與感情。

黃育仁寫到，今年東元集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心，如何決策布局，才能再次開創新局？這些問題讓他陷入長考，並且在昨天沉痛地向外界說明，由於東元集團目前的經營路線，將難以面對未來的挑戰，只好痛下決定，即日起請辭東元常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也不再接受董事會提名，希望大家能包涵並諒解。

東元 黃茂雄 股東會

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