建行台北辦員工徵文 秋訪明孝陵樂趣多

新冠疫情發生迄今已超過一年，疫情不僅阻斷了人們飽覽美好山河的腳步，更困住了對美好生活享受的自由。中國建設銀行台北分行舉辦「筆遊大好河山，共用美好生活」活動，讓員工不出門也能透過筆墨分享，神遊大好河山。

一篇由該行市場部副理黃靖惠撰寫，題為《六朝古都—秋訪金陵記》的文章，生動描述了尋訪明孝陵的樂趣，讓人彷彿穿梭千古與現代之間，對大陸最大的帝王陵寢遺跡多了份神秘與想像，獲得不少好評。以下為她的文章內容：

南京市，又名金陵，歷史課本上也曾叫建業、建康。身為六朝古都，歷史的重要性不言而喻，而南京帶給我的印象雖不似上海的車水馬龍、高樓鱗次櫛比，也不像蘇杭的小橋流水、江山秀麗，南京主要城區雖較舊、較寧靜，卻帶有深深的文化韻味跟滿滿的民國復古感，路上有著近代洋式建築跟許多重要的文化景點，值得旅人帶上好鞋深入探索。

2019年有幸能到南京一訪，因季節恰好為秋天，特別安排了半天前往明孝陵，探訪南京秋天最美的一條路。打車後師傅推薦我從鍾山風景區開始，十幾個景點中首先精選了世界遺址明孝陵，走在中國古代最大的帝王陵寢遺跡中，彷彿走進歷史時空中，雖然明孝陵現址僅存部分的磚石建築，仍可以想像幾百年前的雄偉布局。

在台灣因為沒有百年千年的帝王陵寢遺跡，我難以想像帝王的陵寢到底將呈現甚麼模樣，一路跟著遊客，經過文武方門，隨著坡道、宮殿往上走(可惡！我就是沒穿好鞋)，心中想著，帝王陵寢最後可能會是一塊超大的碑，並可眼見古代的帝王最後葬於何處，最後走到方城土丘前，定眼一看，上頭寫著「此山明太祖之墓」，明孝陵的結尾就是這裡了。

我要承認這跟我想像中的不太一樣，但心念一轉，古代帝王最終埋葬的地點怎能讓我知道具體的地點，越想越覺得這種神祕感能驅動我站在這裡繼續感受我深在歷史的河流中。

離開明孝陵後，帶著興奮的心情前往明孝陵的神道石像路，神道上除了兩旁依序有著如駱駝、馬以及大象等巨大石獸，最重點的就是這裡呈現著完美的秋天，滿頭黃色及紅色的櫸樹、銀杏樹，滿地的秋風落葉，浪漫的景色讓我印象極為深刻，秋天來這真是對了。

走在這神道上的600米，腦中一直迴盪著這句周杰倫的歌曲「緩緩飄落的楓葉像思念我點燃燭火溫暖歲末的秋天」，腳步輕快美好之餘，心中也想著我四個月的女寶寶，希望她長大之後，能帶著她看盡這個世界的美景，但在此之前，媽媽能夠自己出來也是十足難得的。