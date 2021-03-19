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卓越攜手貝登堡智能 打造STEAM新素養課程

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
卓越看好STEAM教育趨勢盛行，卓越董事長陳明俊（左）與貝登堡智能董事長詹煥楨共同簽署教育合作。（照片提供：卓越）
卓越看好STEAM教育趨勢盛行，卓越董事長陳明俊（左）與貝登堡智能董事長詹煥楨共同簽署教育合作。（照片提供：卓越）

卓越（2496）看好STEAM教育趨勢盛行，今（19）日由卓越董事長陳明俊與貝登堡智能董事長詹煥楨共同簽署教育合作，宣布結盟拓展台灣教育市場。陳明俊表示，主要看好雙方於STEAM相關素養課程競爭利基具備有效互補性，且在策略方向具有高度共識，預計將於第2季逐步展開合作。

「貝登堡智能」從樂高機器人起家，目前為樂高（LEGO®）全品項（教育、玩具、手錶等授權商品）、MATRIX Robotics System、NI美商國家儀器等經銷代理，提供產業界及大專院校的機器人商品，且率先在台引進國際最大賽事-奧林匹亞機器人大賽（World Robot Olympiad）簡稱WRO，創造小學至研究所科技教育及國際榮譽舞台，傾力打造新一代學習場域。

卓越表示，隨著STEAM教育趨勢明確，加上因應108課綱核心素養及跨領域學習需求明顯增溫，憑藉集團旗下「陳立教育」，積極拓展K-12（幼兒園至高中）領域，且多年整合STEAM思維訓練、程式設計、動手做等素養教育，培養學生應用跨學科知識，發揮思考創意，解決生活中真實情境的問題。

此次合作結盟，不僅共同開辦創新國際認證、智能AI特斯拉實作、APCS程式檢定等課程，且陳立教育旗下全科班系將可於貝登堡智能分校進行授課，進一步增進彼此課程多元、提升跨領域教育學習，帶領學子具備未來AI時代的必備能力，成為下一代科技人才。

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