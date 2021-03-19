高星潢：盼讓華航成台灣首選的航空公司

華航（2610）總經理人事案底定，由華航資深副總經理高星潢出任華航總經理，高星潢是華航首位曾任空服員的總經理，也是第一位機師出身的總經理。而高星潢隨即發出上任後第一封給員工的公開信，形容他是「在華航永續經營的賽程中接續往前奔跑」，並希望打造讓華航成為台灣首選的航空公司。

以下為華航總經理高星潢給同仁的一封信：

各位親愛的同仁，大家好！

在這裡首先要感謝華航35年來對我從基層一路走來的栽培，也要謝謝所有同仁這些年對我的支持、幫助與關懷。今天起這個接力棒交到我的手中，我被授命在華航永續經營的賽程中接續往前奔跑。總經理這個職務，賦予我的是更巨大的責任，這其中同時也包含了大家對我的信任與期望。

華航是一個大家庭，任何一枝獨秀的個人是無法將華航撐起，也不足以在華航發展歷史上留下多深的印記。凡所有屬於華航的榮耀，都是來自每位同仁的努力，也惟有仰賴團隊的奮勉不懈，才能讓華航在告別一甲子之後，續往下一個60年邁進。

COVID-19疫情衝擊了全球產業，航空產業落入了前所未見的低谷，過去一年華航之所以能維持正常的運作，全體同仁得以在華航的羽翼下獲得保護，皆因我們優秀的團隊及健全的體制，在董事長帶領下，以靈活的營運策略，取得貨運營收上亮眼的表現，相信所有同仁與我一樣，心存感念，並以身在華航為榮。

未來我將秉持值得信賴、邁向卓越的信念，遵法守規，拓展業務，讓華航成為台灣首選的航空公司。