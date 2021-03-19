後疫情新領導 許添財：企業二代挑戰更高難度接班問題

東元「父子不合」充滿戲劇性變化，談起企業二代接班，商研院董事長許添財今（19）日表示，在後疫情激烈的「非常態是新常態」變局之下，企業二代將挑戰更高難度的接班問題。

商研院基業長青創二代台北第七期今日舉行始業式，許添財勉勵學員們做好「創新轉型勇於接班」的信心與決心準備。同時，許添財也提到，在後疫情時代 ，世界經濟的VUCA（Volatility易變性、Uncertainty不確定性、Complexity複雜性、Ambiguity模糊性）情勢依然有加無減，企業二代應跳脫傳統「按部就班」的接班思維模式。

此外，許添財也提醒，僅靠自身產業線性式2.0、3.0、4.0迭代升級已跟不上全球數位經濟加上疫情衝擊的巨變速度，企業二代接班的步伐及領導思維亟須跳脫既有框架，串聯更多元的升級與轉型，在AIOT與 5G的新時代，以整合硬體、軟體與服務一條龍，以創新品牌、異業結盟、跨域整合、內外銷市場廣連結的方式，開創企業永續生命的第二曲線新生態系。

商研院指出，基業長青創二代台北第七期，本期共計19名學員參加，此次製造業佔七成，服務業佔三成。民生化工業六位、電機光電三位、零售餐飲三位、生醫二位、文創二位與其他三位。

此次在課程安排部分，商研院指出，有全聯副董事長謝健南講授零售發展趨勢與創新，並前往良興電器見學，與賴志達總經理談如何提升營收與精準行銷；以及安排參訪新漢公司的工業4.0；並請電子時報黃副總分享AI與5G產業發展趨勢。

商研院王建彬副院長表示，二代班最大特色在讓學員洞察環境變化趨勢、掌握產業脈動、標竿學習典範、策略與模式創新、解決接班困境、達到青出於藍更勝於藍的境界。商研院可提供經營模式、品牌行銷、成長策略、數位創新等多樣化資訊，過去已輔導近百位企業家二代，學長姐課後經常聯誼、分享與媒合，跨界互連。