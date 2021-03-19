豪宅量升價沒回 北市大安區近五年僅一年列榜首

根據實價登錄資料，台北市近五年豪宅交易從谷底一路攀升，去年交易521筆，與2016年相比，交易量成長32%，不過平均成交單價並未隨交易量成長，去年每坪112.2萬元，跟2016年相比僅增4.8%，和2019相比小幅下滑3.4%。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡分析，去年高端市場受豐沛游資挹注，交易量大增，然而經歷過房市盤整、豪宅價格向下修正的經驗，多數買方追價意願有限，平均成交價未創高點。

資料顯示，2016年房地合一正式上路，豪宅市場明顯萎縮，成交價量重摔，全年393筆、均價僅107萬元，隔年房市開始復甦，成交量破400筆，均價維持每坪110萬元以上水平。

觀察豪宅成交熱門行政區交易量，中山區為常勝軍，有四年交易量奪冠，大安區僅一年位列榜首，且近三年第一名的行政區都有破百筆的成交量。

至於各年度成交單價最高的豪宅分別有松濤苑、勤美璞真、元利信義聯勤及西華富邦，單價在每坪260~299萬元之間。

郎美囡表示，豪宅在政府打房時往往是重點目標，房市盤整讓台北市豪宅價格向下修正1成以上，近五年僅元利信義聯勤一筆交易單價貼近300萬元大關，之後再無新紀錄。

目前買方購置豪宅多不輕易追價，去年因市場熱錢衝進房市，各類型不動產交易量多受拉抬，豪宅買方除了資金投放，亦有因疫情而置產，中山區供給量體大、選擇多元，除了中山北路兩側外，大直一帶也是豪宅重鎮，交易量長居台北市第一。