台北捷運路網結構再進化 未來改變讓你看得見

1996年3月28日捷運木柵線完工通車，不但讓台北升格為台灣第一個有捷運行駛的都市，同時也是國內第一條無人駕駛的中運量捷運系統的啟用。台北市捷運局表示，當時有4萬2,548人次搭捷運嘗鮮，正式開啟大台北的交通運輸新紀元。時至今日，日旅運量超過200萬人次的台北捷運，運量已在2019年3月達到100億人次。通車25年來，民眾對捷運的觀感從早期的不安轉變為信賴肯定，現今已成為生活中不可或缺的交通工具。

捷運局說，為打造綠色運輸典範城市，目前該局仍持續興建中的路線有萬大線第一期（9.5公里，九座車站及一座機廠）截至2月底的進度為53.24%，預計2025年底完工；信義線東延段（1.4公里，一座車站）截至2月底的進度為47.31%，預計2023年底完工；另萬大線第二期 （13.3公里，13座車站）與環狀線北環段及南環段（20.66公里，18座車站）均已完成細部設計，今 年將陸續發包施工，預計2028年底完工。

捷運局進一步指出，北市府將環型路網之推動列為第一優先施政要項，目前規劃中的東環段為環狀線最後一塊拼圖，綜合規劃報告書已送中央審議。東環段全線採地下方式興建，未來會與環狀線一期、南北環銜接採「一車直達」方式結合，共同形成「山手線」完整環型路網，全環路線共49.2公里、42個車站，串連既有輻射捷運六條路線，其中有14站與16鐵（包括高鐵、台鐵、機捷、捷運及輕軌計畫）交會轉乘，提供直接高效運輸系統及更便捷多元的服務。捷運局表示，環型路網再加上目前興建中的信義線東延段、萬大線等，十年後台北捷運路網可達到210.4公里及182站以上，台北捷運路網結構再進化，改變讓你看得見。

捷運局同時表示，目前負責興建之台北捷運路網建設的長度已達152公里、131個車站，為建構世界一流的優質公共運輸路網系統，該局將持續以「建的好、養的好、管的好」三好策略，將都市發展、公共智慧綠色運輸服務及環境品質提昇相互整合，為打造宜居永續的城市而努力。

捷運局說明，台北捷運系統藉由各運輸走廊縱橫交織的行駛路線，透過由地下、高架、平面等不同方式構建的路網，將大臺北各重要地標環節都緊扣在一起。捷運局說，回首來時路，1988年捷運正式動工，為了早日通車，該局採取「六線齊發」的施工方式，堪稱台北市交通最黑暗的一頁。經歷了籌建與營運初期的風風雨雨，1997年起，台北捷運開始收割工程成果。如今捷運不僅是雙北兩都最重要的公共運輸系統，也活絡了經濟活動與區域發展，更是打造低碳永續城市的幕後推手。