群益投資論壇登場 輝能固態鋰電池技術備受關注

為提供國內外機構投資人掌握指標性企業發展趨勢，群益金鼎證券3月18日在台北西華飯店舉辦「2021年第1季投資論壇」，聚焦電動車及生醫防疫產業，共有超過100家的國內外法人機構共襄盛舉。這次的投資論壇，獲邀參加的優質企業，包括敦泰電子（3545）、生華科（6492）、汎德永業（2247）、光寶科（2301）、國光生（4142）、聚積（3527）等6家上市櫃公司及輝能科技一家未上市公司。

台灣資本市場有許多優質的企業，群益希望透過這次投資論壇的舉行，加強企業與機構投資人面對面的互動交流，提供國內外機構法人嶄新的投資觀點，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股的投資契機。

這次邀請唯一的一家未上市公司輝能科技是發明全球第一款固態鋰陶瓷LithiumCeramic Battery (LCB)電池技術的鋰電池芯製造商，也是目前全球唯一成功量產固態鋰電池的公司，此次輝能科技參與群益金融集團2021年第1季投資論壇，雖採線上論壇模式，但仍吸引數十名國內外關注於固態鋰電池技術與電動車發展的機構法人參加，備受關注。

輝能自2006年底成立以來，在全球已獲得超越400項的專利，範疇廣含固態電池材料/機構、應用技術、設備、製程、終端產品甚至回收技術等，建立競爭對手難以繞過的專利網。輝能在固態電池產業化的佈局亦早於同業，不只在2014年率先實現固態鋰陶瓷電池的商用化、先後將具絕對優勢的固態電池帶入消費性應用市場、工業/特殊應用市場與電動車、儲能等大型應用場景，同時也發展出經濟且具規模化潛力的捲式自動化製程，形成了一道競爭對手難以跨越的門檻。