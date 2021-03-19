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十藝家聯展開展 知事官邸生活館開闢新興藝術家舞台

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
十藝家聯展即日起展出至4月5日。台南知事官邸生活館／提供
十藝家聯展即日起展出至4月5日。台南知事官邸生活館／提供

台南知事官邸生活館「用愛旅行」畫展剛落幕，緊接登場是結合11位新銳藝術家的聯合畫展「聞歌始覺有人來-十藝家聯展」，即日起將展出至4月5號。

此次十藝家聯展緣起於去年初爆發疫情，全球各地藝術展覽紛紛改為線上展出，台灣同步發起「藝起加油」線上平台；台南知事官邸生活館總監呂賢文與十幾位藝術家緣分就此展開，開始為藝術家們鋪陳被看見、被發掘的舞台。

呂賢文去年邀請11位藝術家們到台南，為知事官邸進行一場3天2夜的「畫心中官邸」自由創作活動，留下筆下的官邸風貌；今年十藝家系列聯展，主題為「聞歌始覺有人來」，集結47幅11位藝術家們創作的經典作品，以不同的媒材、風格，傳遞他們心中的世界，希望讓更多人看到本土藝術家的創作能量與努力。

同時也首次公開「畫心中官邸」的11幅現地創作作品，民眾可以藉由不同藝術家的角度來觀賞不一樣的官邸風情；呂賢文表示，期待這次的聯展，就如同唐朝王昌齡筆下的採蓮少女，在眾多藝術家池中發出聲來，被更多的人看到、聽到。

為了讓年輕創作者能有被看到的舞台，台南知事官邸生活館除了持續舉辦藝術活動之外，也努力建構年輕創意工作者永續發展的平台，同時輔導並孵化文創產業創業

日前，台南知事官邸生活館就與創業學院合作成立「文創創業學院」，同時成立「青年設計聯盟」，集合跨領域並且以共享彼此資源為目標的設計專業團體，希望透過跨領域合作、人才培育、設計力注入形成亞洲設計新勢力。

呂賢文長年投入設計領域，憑著自身專業及獨特的設計風格在業界占有一席之地。為了培育台灣年輕的設計師，成立「青年設計聯盟」，希望為台灣設計產業鋪墊舞台，他也邀請創業學院院長陳炳宏共同成立「文創創業學院」，引導創業者解決品牌的定位策略、產品分析、孵化以及商業模式。

文創創業學院日前於台南知事官邸舉行成立大會。台南知事官邸生活館／提供
文創創業學院日前於台南知事官邸舉行成立大會。台南知事官邸生活館／提供

藝術家 創業

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