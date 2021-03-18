黃育仁無預警請辭東元常務 為董座之爭丟出震撼彈

東元集團（1504）會長黃茂雄長子黃育仁，今(18)晚無預警請辭東元常務職務以及東元資訊電子事業群執行長，同時也將並不再接受董事會的董事提名， 為東元董座之爭再度丟出震撼彈。

外界解讀，這應是黃育仁結束爭取東元董事會提名董事，並在角逐東元董事長的競賽中落幕。

黃茂雄說：「黃育仁今晚已經跟我說明的很清楚了，也向我說抱歉。東元股東會只剩二個多月，請辭應跟東元董事長邱純枝說明，此時不應馬上辭去職務，建議他留任到股東會結束。」

黃茂雄表示，黃育仁的事，引發社會關注、困擾，他也感到抱歉。

黃育仁的辭職聲明書如下：

自2001年8月返國回到東元集團，一路為集團戮力付出，至今將近20個年頭，萬分感謝先進們多年來的照顧與指導，惠我良多。也謝謝眾股東不吝給予意見和建議，提供檢討改進的方向。

我要特別感謝我的父親，黃茂雄會長，從小到大對我的悉心栽培、寄予厚望，因為父親的用心良苦，才能成就今天的育仁。此外，還要感謝東元歷代的老長官們，這些資深前輩，一直以來對我的指點、照顧，提攜恩情感念不盡。也因為有這樣培育的歷程，讓育仁對東元有著無限的使命與感情。

然而，今年東元集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心，如何決策布局，才能再次開創新局？這問題讓育仁陷入長考。今天在此，沉痛地向各位說明：由於東元集團目前的經營路線，將難以面對未來的挑戰。只好痛下決定，即日起請辭東元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。希望大家能夠包涵並諒解。