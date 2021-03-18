東元改選前黃茂雄子拋震撼彈 黃育仁發請辭聲明

老牌家電大廠東元今年董監改選，面對寶佳集團持有東元25.7%股權情勢緊張，東元集團公司派引進華新集團抵禦市場派，外傳東元集團會長黃茂雄與長子東元資訊電子事業群執行長黃育仁，也因經營權保衛戰產生嫌隙，黃茂雄日前指出，「這是茶壺內風波而已，很快就會過去，目前董事人選均有掌握」，未料黃育仁今晚拋出拋震撼彈，宣布請辭元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。

黃育仁辭職聲明書如下：

我要特別感謝我的父親，黃茂雄會長，從小到大對我的悉心栽培、寄予厚望，因為父親的用心良苦，才能成就今天的育仁。此外，還要感謝東元歷代的老長官們，這些資深前輩，一直以來對我的指點、照顧，提攜恩情感念不盡。也因為有這樣培育的歷程，讓育仁對東元有著無限的使命與感情。

然而，今年東元集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心，如何決策布局，才能再次開創新局？這問題讓育仁陷入長考。今天在此，沉痛地向各位說明：由於東元集團目前的經營路線，將難以面對未來的挑戰。只好痛下決定，即日起請辭東元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。希望大家能夠包涵並諒解，謝謝。黃育仁2021.03.18