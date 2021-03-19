火線話題／從鳳梨事件 談農產外銷

中國大陸海關總署以「截獲檢疫性有害生物-介殼蟲」為由，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨進口，農委會得知消息後，一面請請防檢局回信給中國，希望雙方就動物植物檢疫部分，用視訊方式解決；一面請國人「多食」來消化過剩的鳳梨，至於農民的損失的部分允諾用金錢做補貼。

但兩岸五年來諮商管道中斷，雙方隔空交戰，無助於解決問題、「多食」只能暫解燃眉之急、運用財政補貼不是只有這一次，下次還有蓮霧、釋迦等農產品，沒完沒了，況且補貼所用到是民脂民膏，還會排擠其他預算。

這次鳳梨禁運真正的問題是外銷市場中，過度集中在大陸單一地區，銷售占比高達97%，可以證明政府近幾年來把雞蛋放在同一個籃子，未做好市場分散。

查2016年由台肥等國營事業合資成立台農發公司、2018年成立台農投、2019年成立台灣農產品外銷平台等國家隊，主要是以拓展外銷新市場、新品項與新通路為宗旨，避免與現有外銷業者競爭，台農發成立時資本額2.8億元，經營四年來累計虧損高達7,800萬元，吃掉資本額三分之一，同時售往東南亞的農產品出口值也逐年呈現下降趨勢，新南向行銷宣告失靈。

台農發背後由公營事業出資，農委會認為是民間公司，不受立法院監督，國家隊把鳳梨當作主要出口產品，卻對鳳梨出口受阻毫無應變策略，令全民錯愕；該公司營運績效不彰，不僅增加財政負擔，未來還要辦理增資補足資金缺口。

其次，民間公司是以營利為目的，經營發生重大虧損，董監事必詢問原委，若改善無起色，通常會立即更換頂層主管。據媒體報導台農發董事長月薪高達15~16萬元，有必要將台農發公司納入國會監督，並定期報告財務及營業狀況，痛定思痛改善營運缺失，進而維持外銷穩定成長。

農委會陳主委稱，近期內台農發負責人將赴東京食品展，與當地簽更大的訂單，相信今年就能損益兩平；但查損益兩平的計算公式是：固定成本／1-變動成本率（變動成本／營業額），也就是全公司要做多少生意，才不賺不賠。固定成本與銷售量無關，例如：折舊、人員底薪等；而變動成本，是隨著銷售量增加而增加，例如：進貨成本、運費及關稅等。

鳳梨銷往歐美不僅路途遙遠，不能保持鮮度，而且還要支付高額的運費與17%的進口關稅，成本可能高過售價，沒有競爭力，若產品售價低於變動成本，會變成沒有邊際利潤，形成賣得愈多賠得愈多的現象；台農發如真要幫助農民拓展外銷，此時就應該跳出來盤點外銷市場，甚至找邦交國來協助才對。

此外，想要達到損益兩平，不是任意找一些市場來充數，而是要選擇規模大、售價高（營業額高），且產品變動成本低的目標市場，才能使營運轉虧為盈。

大陸擁有14億人口，地鄰台灣，市場規模龐大，農產品售價高，符合目標市場的要件，況且從儲運成本、交期與購買所得來看，都比東南亞優；其次，在ECFA保護傘下進到大陸的農產品為零關稅，產品變動成本遠比起其他國家來的低，在商言商，這也就是當初農產品過度集中大陸銷售的主要原因，外傳台農發內部報告指出，未來拓展市場若排除大陸以外的國家，可能需要花十年的時間才能達到損益兩平。