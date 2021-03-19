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職場巡禮／價值型員工 提升企業活力

經濟日報 / 王如沛（知名數位行銷顧問）

企業在追求永續發展的時候，有個重要的環節就是擁有「人才」。

有一位韓國的企業社長，他從是否樂於學習以及對於事情的態度正向與否，將企業中的人歸成四類：評論家、急驚風、死氣沉沉與最有價值的麻煩終結者。

急驚風指的是積極正向但缺乏學習內化的人，他們很希望幫助企業成功，但因為缺乏學習及思考的能力，容易隨波逐流。這類員工喜歡一頭栽進跟風潮流，做的事卻不見得適合自己的企業，最後很容易失敗收場；死氣沉沉指的是既不正向思考也不願意學習的人，這類員工通常聽命做事、充滿負面情緒。前者做事不經大腦，後者做事不愛用腦，對於企業來說都可能造成傷害，應該要培訓他們．

評論家則是我們很常提到那種「只出一張嘴」的人，他們願意學習，不過態度比較負面，企業決定做任何事情時，總是一副肯定不會成功看好戲的態度，這類員工很常出現在不允許員工犯錯的企業中，有可能這些人本來有很多想法想去執行，但礙於企業文化，最後只能默默變成只做評論不做執行的角色。在複雜多變環境，企業需要有勇氣嘗試改變，如能激起這些評論家做更多付出，對企業是利大於弊。

至於願意學習也願意正向思考的，即所謂的麻煩終結者：面對問題，願意挑戰跟思考如何達成任務，同時願在資源有限情況下盡力做好，而不只是抱怨沒有足夠資源。這類員工愈多的企業，愈是能夠幫公司帶來活力，創造更好的競爭力。

人本

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