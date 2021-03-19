創新思維／永續性設計 改變塑膠商品面貌

食物包材、產品塗裝材料、醫療及通訊科技產品、服飾、家具或汽車，都能看到某種材料的蹤影，這種材料成就了好幾項經典設計精品，包括1995年的百靈牌DL300刮鬍刀、潘頓（Werner Panton）在1960年代獨領風騷的曲線座椅、1975年Tõnis Käo推出的第一款鍵盤式桌上型電話，以及1990年代蘋果電腦推出的彩色外殼桌上型個人電腦。簡而言之，沒有這種材料，我們無法想像日常生活會是怎麼樣的面貌。我指的這項材料，就是塑膠。

催生全新產業

獲得紅點獎肯定的A.I.塑膠座椅，由義大利家具品牌卡特爾(Kartell)打造。紅點／提供

塑膠材料的成功，是因為具有無與倫比的物質特性，包含可使用模具製造、具有彈性、硬度、斷裂強度，以及耐熱性。這些特性根據塑膠製品的化學成分及製程而有多種變化，也讓塑膠成為20世紀全球最常使用的材料。

塑膠的使用促成好幾項經典設計品，甚至催生全新的產業，例如音樂與電影產業，或攝影產業。

現代設計師能選用的塑膠材料愈來愈多，因為塑膠材料的化學特性愈來愈多元，更輕薄、彈性更大，硬度甚至媲美鋼材，因此應用愈來愈廣，如汽車採用塑膠能讓車體輕量化，更具經濟效益也更安全，連大型載人飛機也倚賴輕量化製程。

此外，醫療技術領域或健康照護產業有許多創新產品以塑膠為材料；OLED技術在娛樂及通訊媒體方面的應用，也相當依賴可列印、彈性大的塑膠層。

導入友善材料

德國新創企業推出的生態牙刷，創造單色、簡潔的美感。紅點/提供

除了尋找更新的塑膠材料，人們對回收、環保議題的日益重視，也影響塑膠及產品設計產業。已有許多人試圖讓塑膠材料更耐久，或使用可再生原物料製造生物基塑膠，能完全分解，這種發展在產品設計中已經很明顯。

2017年德國柏林的新創企業，推出以植物纖維素製造的塑膠製成的的「生態牙刷」，創造出單色、簡潔的商品，全方位永續設計的基礎理念在商品上完整呈現。2020年，家具製造產業及其他產業也大秀自己為環境永續所做出的努力，如，獲得紅點獎肯定的A.I.塑膠座椅，由義大利家具品牌卡特爾（Kartell）打造，獲青睞原因除了引人入勝的美感，更是其所採用的創新設計流程，與環境友善材料——熱塑性科技聚合物，原料完全來自工業廢棄物。

另款獲獎座椅「愛」，則使用地中海回收的塑膠品再製而成，包括回收再利用的漁網，椅墊顏色會依所使用的塑膠材質而有所不同，因此材料的選用也影響了這款產品的美學設計。

我認為，我們目前所處的階段，只是兼具永續性設計手法浪潮的初期，我對未來環境友善材料的發展趨勢也感到相當期待。然而，能左右未來創新的不僅僅只是塑膠產業，還包括設計師和製造商必須要在設計程序的早期階段，就開始思考產品是否具備環境相容性的問題。

最後，我期待更多節能製造技術的發明，就如同獲得2020年紅點大獎、由Apriori推出的SLIM牙刷所採用的技術。想實現真正的創新，經過深思後選用的新材料、搭配新的處理技術，兩者必須同時兼具。