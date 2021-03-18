「名軒海樂地」做公益 賞屋拍美景分享就捐款家扶中心
麗寶集團旗下名軒開發（1442）今（18）日宣布與綠堡機構-寶穎廣告攜手合作做公益，邀請民眾不管是住在淡水或是到淡水玩，分享自己心中最美的淡水照片，或是到「名軒海樂地」賞屋拍美景，並在個人臉書真實帳號拍照上傳到「名軒海樂地」專屬網頁，綠堡機構-寶穎廣告就捐贈家扶中心1元，累積一年所得金額後，全數捐贈家扶中心。
名軒董事長吳泓瑩表示，希望能透過擴大參與的公益巧思，將關懷、照護帶入活動中，並且把淡水生活中的美好傳遞出來。因此這次，特別與家扶中心一起合作，以「您拍淡水美照、我捐款」的創意銷售模式，以一件好事，成就更美好淡水，希望能擴大社會參與公益，成為家扶中心的快樂助養人。
新北家扶扶幼表示，受到疫情的衝擊，確實受助善款減少了，很感謝名軒開發與綠堡機構-寶穎廣告共同發起「您拍淡水美照、我捐款」的公益活動，希望民眾能夠熱情參與，幫助弱勢孩童。
吳泓瑩指出，名軒開發常年響應家扶的公益活動之外，也致力打造人人買得起的好宅產品，其中位於淡海新市鎮「名軒海樂地」，基地近8,000坪、案量高達188億元，規劃五月潛銷。
名軒表示，「名軒海樂地」為12棟住宅大樓案，全案將分四期銷售，戶數高達1,914戶，每戶總價約800~1,400萬元左右，規劃1+1至3+1房海灣輕軌俱樂部宅；全案目前興建中，預計2024年5月完工，可望搭配淡江大橋完工題材，加上該案位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，且該案規劃18個主題俱樂部，包含高爾夫練習室、兒童遊戲室、健身俱樂部、烹飪教室、游泳池、球類中心、KTV等，瞄準自住買方，相信在不錯工程品質、用心規劃下，對未來建案銷售成績有信心。
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