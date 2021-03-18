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KKday攜手嘉義市 協助產品數位化、旅遊行程業數位轉型

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

促進國旅發展與升級，嘉義市政府攜手KKday簽訂MOU，將共推數位旅遊、瞄準年輕客群為2021台灣設計展與全年觀光盛事預熱。嘉義市政府表示，以觀光活動搭配藝文場館，國旅住宿人次兩年成長近4成，成為人氣國旅城市。與KKday共推數位旅遊、瞄準年輕客群，為2021年台灣設計展、光織影舞藝術展、嘉義市國際管樂節三大觀光盛事暖身，KKday將提供旅遊電商平台資源，助力嘉義市觀光數位轉型。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市身為南台灣觀光旅遊重鎮、阿里山的入口門戶，嘉義市的發展史已有300多年，更是全台擁有最多別名的特色城市，如棒球原鄉、白酒之鄉、畫都、林業之鄉等，歷史人文與觀光資源豐厚，非常適合自由行，2021年10月嘉義市將首次舉辦台灣設計展，市府期許以「設計」、「創意」為媒介，讓大家看見不一樣的嘉義。

KKday表示，隨著今年下半年台灣設計展舉辦，嘉義市將吸引廣大年輕客群造訪，引領全台社群的觀光話題，另接下來還有光織影舞藝術展、嘉義市國際管樂節等觀光盛事接力舉辦，KKday將提供旅遊電商平台資源，助力嘉義市與在地旅遊業者發展數位旅遊，包括針對不同觀光客群規劃主題遊程、伴手禮線上行銷、藝文展覽活動線上體驗等。

KKday表示，除了觀光產品數位化外，協助嘉義市的旅遊與體驗行程業者數位轉型，針對目的地旅遊，包括地方創生、活動體驗、溫泉旅宿、包車旅遊等業者，提供一站式整合預約系統Rezio，幫助業者快速建立預約官網，享有24小時網路接單、金流支付整合、自動寄送憑證等便利功能，今年6月底前，開通使用Rezio平台的前200名嘉義業者，除了免收取系統設定費，更提供免費數位轉型的專屬顧問服務與6個月進階方案，增加來客的同時，降低業者的人力營運成本。

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