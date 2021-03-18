黃茂雄：阿嬤疼長孫是很自然的事 但經營是公領域

東元（1504）集團會長黃茂雄今(18)日表示，阿嬤林明穱疼愛長孫黃育仁是很自然的事情，不會阻擋批評，但經營的事情是公領域、跟私領域不同，經營是傳賢，公司是社會的公器，要有能力才能推動。

媒體報導他的長子黃育仁積極爭取東元新任董事長，黃茂雄回應指出，這是他的自由、也是好事，我不會反對，方法不要錯就好，但不會以家族企業角度看東元經營。

他強調，東元集團要良性經營，經營是很誠實的事情。誠實包含認真、不作假，他一向公私要分開，自己年輕時在國外受教育，在國外有很多接觸，黃育仁也是留學過，有自己的自由想法。

黃茂雄透露，今天晚上黃育仁要來看我，還不知道要談些什麼，主要是探病吧，他的媽媽才出院回家，父子應該只會談家裡的事情為主。