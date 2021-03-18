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高雄不動產開發公會理事長黃烱輝：應正向看建築業發展

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

政策打房接二連三，高雄市不動產開發公會18日會員大會，理事長黃烱輝表示，目前建商實質稅率已經高達60%以上，要求政府以正向看待建築業發展，才能真正帶動經濟繁榮。

黃烱輝說，憂心政府對房市出重手，例如去年12月祭出選擇性信用管制，修正金融機構辦理不動產抵押貸款業務，包括限制公司法人與自然人購屋貸款成數，限縮購地貸款、餘屋貸款成數，而且無預警於12月8日公布即開始生效。

房地合一稅修法將現行短期持有一年稅率45％提高至兩年，超過一年、未逾兩年稅率35％，提高為兩年、未逾五年稅率35％，而原超過兩年、未逾十年稅率20％，提高為超過五年、未逾十年。

房地合一稅修法擬納入境內法人，已造成業界恐慌，建商目前實質稅率已高達42％，是繳稅大戶，現行稅制建商除了20％營所稅，獲利分配給股東還要再課稅，累計實質稅率高達42.4％，而未來若修法納入房地合一課稅，適用稅率20％跳升至45％，再加上獲利分配後課徵綜所稅，實質稅率高達60.4％，這種課稅方式可謂是萬稅萬稅萬萬稅，無異是殺雞取卵，打房似乎打錯了方向。

黃烱輝表示，希望政府能以正向看待建築業，對於政府打炒房希望政府拿出妥善有效的改革方案，至於不合理的部分，將與全國不動產開發公會共同努力，極力爭取合理的解決方法，促使建築業安心致力建設台灣經濟的正向發展。

房地合一 建商

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