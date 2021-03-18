啟動招商 侯友宜：八里將引入智慧製造及智慧物流

新北市府今（18）日舉辦「台北港特定區第二種產業專用區招商案」投資啟動典禮。新北市長侯友宜、新竹物流股份有限公司總經理李正義、輝達玻璃有限公司總經理陳逸賢共同轉動八里招商投資方向盤，宣布招商案投資正式啟動，預估未來投資金額達23億元，創造近600個就業機會。

侯友宜表示，智慧製造及智慧物流是產業之都的重要關鍵，八里擁有先天台北港區功能，位於大台北地區中心，具有重要的戰略地位。這次輝達玻璃及新竹物流投資八里，代表著當地製造及物流產業的結合，將會相輔相成，呈現出台北港完整的產業特性。

未來淡北道路及淡江大橋等交通建設持續擴張產業下，更會是發展零接觸經濟的電商、物流以及冷鏈等所有產業發展技術的櫥窗。新北市未來將持續協助產業排除投資障礙，深耕八里在地，並攜手交通部一起加速各項交通建設。

經發局表示，「台北港特定區第二種產業專用區」在七、八年前還是一片農業區，隨著台商回流、美中貿易種種因素下，產業用地需求日益增加。經過市府團隊的努力，變更為產業專用區，同時隨著淡江大橋、淡北道路、輕軌等交通建設即將陸續完工，提供區內完善的公共設施，強化投資人信心。

新竹物流將設置海運快遞暨北區轉運中心，每月處理超過300萬貨件流通，內部規劃包括面對疫情最需要的冷鏈物流中心、醫藥物流，以及電商產品自動倉儲中心，打造台北港成為國際物流樞紐、強化新北零接觸經濟基礎。

另外，輝達玻璃從事玻璃批發、加工，在新北深耕長達20年以上，近年來開始思考從傳統產業轉型跨入高科技產業，將傳統玻璃研發應用至太陽能面板、液晶電視面板、平板電腦、手機等觸控產品，甚至是汽車產業，期待輝達玻璃在此生根茁壯、為台灣玻璃產業創造新的成長動能。

輝達玻璃及新竹物流的投資，將會結合八里原基礎產業包括金屬製品、機械設備、非金屬礦物製品、食品製造業及塑膠製造等，其鄰近空港及海港區位優勢，加速台北港前店後廠經濟發展模式，以工業港協助打造八里成為智慧製造及物流城市。

未來將吸引更多人口、商業、產業等活動，結合在地十三行博物館、左岸公園、腳踏車道等資源，型塑八里成為遊憩、文化與產業機能兼具之複合型國際港灣城市，帶動周邊區域共榮發展，實現「樂活宜居新北市」。