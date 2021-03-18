淡季搶客 高雄福華推一泊三食住房

往年春季是國旅淡季，但因為不能出國的因素，國旅市場為現在觀光業極力搶攻的市場。飯店業者也開始各出奇招吸引旅客入住搶商機，高雄福華飯店則推出一泊三食的住房專案，把住房期間的餐點都打理好，受到不少消費者青睞。

高雄福華飯店指出，「一泊三食住房專案」自即日起到6月底，入住豪華雙人房超值優惠價只要3,488元，加贈豐盛的自助早餐之外、還可在午餐、晚餐及宵夜任選二個餐期的餐點。（該專案周五及周日入住須加價NT$1000元，周六及連續假日不適用）

午餐及晚餐可以選擇甫改裝完成並榮獲亞太區新興的指標性設計獎項─2020 APDC空間魔法師大賽銅獎的麗香苑餐廳，在挑高寬敞的舒適空間中享受自助餐料理或是擁有網美打卡熱點紫藤花海的”Hovii Café”享用西式主餐饗宴，或是以輕鬆優雅的步調在七賢吧小酌與亞洲前50大BarTCRC聯名的調酒及下酒菜來享受完美滿足的一天。

另外值得一提的是一泊三食住房專案還可加價1,000元升等二大床的豪華家庭房，早餐還升等成四客早餐，讓不管是情侶或閨密、家庭出遊等都能彈性安排。