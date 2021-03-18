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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

麗彤生醫內外皆美 去年獲利創新高、EPS 5.05元

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）於17日公告2020年營收18.12億元，較前一年度微減6％；本業與業外獲利同步成長的貢獻下，歸屬母公司稅後淨利成長81％至3.01億元，創下歷年新高；基本每股盈餘（EPS）5.05元。今年持續每季推出1-2項新品、醫美管理平台通路再增加1-2家據點，以及拓展海外市場成長，預期本業表現將再上層樓。董事會同時通過109（2020）年度盈餘分配案，將配發現金股利4元，配發率達8成，以17日麗彤收盤價68.2元計算，現金殖利率約5.87％。

去年面對疫情干擾，麗彤在醫美管理平台通路及官網會員的支持下，產品銷售於下半年回復穩定成長，全年營收接近2019年的歷年高水準。由於公司銷售通路策略調整，降低電視購物頻道的銷售比重，2020年平均毛利率提升至51.08％，拉高公司營業利益至2.68億元，反較2019年成長64％。此外，因2020年喪失對轉投資公司向榮生技之控制，依國際會計準則認列業外收益，歸屬母公司稅後淨利成長81％至3.01億元，創下歷年新高。

董事長張麗綺表示，麗彤專注發展美麗與大健康事業，在產品方面，今年將保持每季推出1-2款保健/保養品，滿足消費者的需求；通路方面，麗彤的優勢在於醫美管理平台與DV官網的會員穩固基礎，今年將再增加1-2家醫美診所策略聯盟，維持DV醫美管理平台的市場領先地位；海外市場方面，將持續拓展馬來西亞、新加坡、越南等國家，以麗彤的產品競爭力及行銷能力，預期海外市場推展可逐步拉高。

另外，麗彤於2020年喪失對轉投資公司向榮生技之控制，依國際會計準則認列業外收益約1.09億元，目前麗彤仍持有向榮生技11,000張持股均尚未出售，而向榮生技已於2020年底於興櫃市場交易，麗彤帳上仍有潛在獲利。

疫情變數淡化之後，麗彤今年在新產品、通路優勢及海外市場三大動能的帶動下，本業獲利將再向上推進，加上業外的潛在投資利益，全年營運展望穩健成長。

醫美 生技

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