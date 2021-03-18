內需爆發！遠百今年母親節檔期目標80億元 年增拚10%

遠百（2903）母親節前哨站「美麗購物節」檔期全台11店將同步在明（19）日上檔，遠百表示，看好國人因無法出國引爆內需暢旺，加上去年因疫情，業績基期相對低，「美麗購物節」加上母親節檔期業績目標成長10%，業績金額挑戰80億元，續創新高，其中又以精品可望有30%高成長、化妝品成長逾15%，表現最亮眼。就全年角度來看，全台既有店今年同店同期成長看20%，此外，9月、10月有竹北大店要開出，可望成為推升營收動能。

遠百營運長林彰豊表示，國門不開，國內消費力大爆發，百貨業今年業績成長性高，都是10、20%成長起跳。此外，旗下最資深的百貨遠百寶慶店計畫打掉重蓋，「快則兩年，慢則三年就要整個敲掉。」已30年的嘉義店也計畫重新拉皮。

零售業買氣持續回籠，遠百表示，今年1-3月業績表現不錯，年初到3月中全台每家分店都成長，其中今年以來精品大幅成長42%，其中以台中大遠百買氣最強，年增50%，信義店也有40%，主要是國人無法出國，出現不少百萬、甚至千萬的刷手。除了精品，家電類成長也有40%，另外，百貨命脈化妝品成長也有10%的成長，為今年以來業績主要動能。而已低迷許多年的服飾類，包括男裝、女裝、童裝今年年增則已轉正。

除了特殊業種貢獻，今年以來遠百有四家店舉辦20年感謝慶，包括中山、桃園、新竹和高雄店等中型百貨。其中，中山店、高雄店消費成長最為顯著，今年以來業績年增分別達67%、55%。遠百表示，其他分店也會在母親節檔期後，陸續舉辦感謝慶，主要是因去年7月有三倍券，恐墊高業績基期，因此會做一些小活動，期望今年業績能再更好。

遠百今年「美麗購物節」檔期全台11店同步在3月19日（五）至4月14日（三）推出，其中，化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元，單筆滿萬再加送200元，化妝品回饋高達15%。保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿萬送千，百貨服飾單筆滿3,000元送200元。