宅配通獲利寫新高 日商伊藤忠加碼搶當第二大股東

物流業者宅配通（2642）受惠於電商商機快速成長，去年業績達到上市以來新高，昨（17）日宣布大股東日商台灣伊藤忠加碼出資，持股比重將自6.98%提高至19%，並考慮後續再加大投資，將宅配通納為權益法適用公司。宅配通表示，今年也會與伊藤忠合作，開始針對國內食品廠提供服務，持續擴展電商事業版圖。

宅配通目前為國內三大宅配物流業者之一，去年營收達39.8億元，年增7.3%；稅後純益2.09億元，年增29%；每股純益2.19元，優於前年的1.69元。宅配通去年受惠於疫情推升宅經濟商機快速成長，業績開出紅盤，營收、獲利都達到上市以來新高；董事會日前也決議配發1.8元現金股利，配息率82%，以近日股價計算殖利率超過5%。

本次加碼持股的台灣伊藤忠，是由日本大型綜合商社伊藤忠商事100%出資成立的現地法人，對宅配通持股由6.98%提高到19%，成為東元（1504）以外的第二大單一股東。

宅配通指出，旗下三大營運事業宅配、物流及物販持續成長，除了掌握電視購物、網路購物、家電物流、美食配送等蓬勃商機，物流事業受惠於家電宅配安裝業務增加，去年有雙位數成長，物販事業營收更是增加將近一倍。今年營運也延續去年的強勁動能，前二月營收7.32億元，較去年同期增加10.2%，達歷史新高，公司對全年展望樂觀以待。

董事長邱純枝表示，今年宅配通將更聚焦於線上智能客服中心、智慧行控中心、轉運車智慧化派遣系統、智能化RFID籠車管理系統及棧板式跟隨車（AGV）平台等新系統，協助解決宅配物流業者的人力短缺、作業安全等問題，並持續優化營運管理，提升獲利能力。