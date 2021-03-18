昇陽半導體 向世界先進提刑事附帶民事訴訟

世界先進（5347）昨(17)日收到昇陽國際半導體（8028）向新竹地方法院提起刑事附帶民事起訴狀，主張該公司營業秘密遭宜特科技及世界先進已離職員工李明澈及劉國儒未經授權而重製、使用，請求這些人及世界先進連帶賠償其所受損害新台幣1億9,450萬餘元及所失利益。

金額尚待確定，昇陽半導體宣稱其毛利56億3,609萬8千元。

世界先進表示，根據現有資料，昇陽半導體所主張的資訊不涉機密，是否構成營業秘密，明顯有待商榷，且此為已離職員工李明澈先生及劉國儒的個人行為，昇陽半導體對世界先進的主張，於法並無理由。

世界先進表示，已委請理律法律事務所協助公司處理這項訴訟案，並將採取積極的法律作為，對此訴訟進行回應，以捍衛公司與股東權益，並重申公司保護智慧財產權的決心。