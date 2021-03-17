饗賓餐旅深根在地 首站揮軍高雄進駐義享天地

饗賓未來持續以「饗賓想在地」計畫來展現深耕台灣的決心、未來的展店目標，這次在高雄齊開三家就是饗賓想在地計劃的第一站！選定旗下三大主力品牌「旭集」、「饗泰多」、「開飯川食堂」於3月20日(六)三箭齊發搶進南台灣新地標-義享天地。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，「饗賓餐旅今年預計展店15家，有4家以上落腳南台灣，整體分店數將超越10家，畫下集團新里程碑！所以我們非常看好南部市場，期望能為南台灣帶來更好的餐飲作品、更多的就業機會、更深的在地關懷，共同對市場經濟與發展盡一份力。

「饗賓想在地計畫」首站選定高雄揮軍南下，期望創造南部餐飲市場多元發展，並以三大概念延伸至全面顧客體驗，首先，「想高雄顧客」：從消費者喜好與需求出發，觀察在地消費者更傾向追求多元體驗，此次攜旗下不同菜系人氣品牌─日式頂級Buffet「旭集」、新潮泰式料理「饗泰多」、老功夫新思維川菜「開飯川食堂」同時進駐義享天地。

其次，「想高雄文化」，特別選用高雄在地食材─龍膽石斑，推出五道高雄限定菜色，分別為旭集的「龍膽石斑松前燒、龍膽石斑祐庵燒、龍膽石斑地鷄鍋」；開飯川食堂的「水煮龍膽石斑」；饗泰多的「闖園龍膽石斑」，除了菜品店裝皆下足苦心，加入高雄熱情、港都元素，打造義享天地專屬特色體驗。