遭質疑與民爭利 新北住都中心：不追求利潤最大化

新北市住宅及都更中心年初成立後，以半官方立場擔任都更實施者角色，並以收費方式提供民辦都更服務，但不動產業者質疑「政府與民間爭利」。對此，新北住都中心董事長陳純敬今強調，不追求利潤最大化，並以業者不願進場整合或是重建急迫的案件為優先協助的對象。

新北住都中心以社宅服務、公辦都更、民辦都更為三大主軸業務。目前已接管9處共1567戶社宅、12家店鋪的租賃、公共空間營運及物業維管等業務，並以行政法人身分，擔任公辦都更實施者角色，也可收費協助民眾申請及辦理都更程序。

對於不動產業者質疑，新北住都中心收費業務與民間重疊，將「與民爭利」，董事長陳純敬強調，住都中心是半官方機構，與民間業者不同，更不會與民眾爭利，「業者不願進場整合、都更重建需求急迫的案件，就是我們優先協助的對象。」

他表示，民間業者對開發投資報酬率經常要求在三成以上，若基地條件無法達到業者期待，民眾想辦理都更恐找不到廠商，此時住都中心可提供專業技術進場協助，包括全案管理、整合諮詢、媒合廠商，以及擬訂事業計畫、權變計畫等，且行政法人身分可提供更高信任度，在財務獨立前提下，也會向住戶酌收合理費用。