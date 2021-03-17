愛奇藝啟動國際布局 在新加坡成立藝人經紀公司

線上串流影音平台愛奇藝宣布與新加坡長信傳媒集團達成戰略合作協議，將攜手於新加坡成立藝人經紀公司，深化東南亞地區娛樂及影視文化產業的影響力。

愛奇藝自2019年11月底啟動國際市場布局，成立愛奇藝國際站，2020年在亞洲有多項突破性的發展，包括推出國際版多語系的iQIYI App，在新加坡設立國際總部、與新加坡旅遊局(STB)展開為期三年的合作計劃，投資製作首部華語原創劇集《逆局》及韓國原創劇集《我的室友是九尾狐》，特別強化韓國市場。

愛奇藝國際站成立後，積極開拓串流影音國際市場，聘Netflix副總裁、亞太區董事總經理郭又銓為愛奇藝副總裁，負責國際市場的戰略規劃、市場拓展及公共事務等工作。愛奇藝國際版App iQIYI及全新網站iQ.co則支援簡、繁體中文、英語、馬來語、泰語、印尼語、越南語、韓語等多種語言和智慧搜索，預計今年中將完成全面改版。

愛奇藝表示，台灣站已正式併入國際站，與東北亞、東南亞、北美和中東等站點一同成為成為國際站的一員，預計今年年中完成產品全面升級，台灣用戶可享受更流暢的觀影品質、更多元的劇集內容及更簡潔易用的操作介面。除此之外，愛奇藝國際站看重台灣原創能量，於2020年投資製作首部原創自製華劇《逆局》，由台灣團隊傾力打造，將翻譯成10多國字幕，預計下半年於愛奇藝國際站全球各站點同步播出。愛奇藝高級副總裁楊鳴表示，未來致力於提供國際級的服務及影視內容。