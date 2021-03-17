不與民爭利 新北住都中心：業者不願做的 讓我們來

新北市住宅及都更中心年初成立後，引發不動產業界關注，並有業者質疑「政府與民間爭利」。對此，新北住都中心董事長陳純敬今（17）日強調，住都中心是半官方機構，與民間業者不同，更不會與民眾爭利，「業者不願進場整合、都更重建需求急迫的案件，就是我們優先協助的對象！」

陳純敬除了是新北住都中心董事長，同時是新北市副市長，負責督導的正是工務局、水利局、城鄉發展局、地政局、交通局、捷運局等局處。無論是有效整合行政資源統籌分配，或是府內跨局處協調，都對組織營運相當有利。就都更推動而言，新北市府為政策擬定者，住都中心則為政策實現者，負責擔任實施者、尋找出資人、協調整合、提供顧問服務，兩方相輔相成。

去年第3季全國屋齡超過30年以上的老屋逾436萬宅，其中新北市占75萬宅，居全國之冠，推動都更成為新北市政府極重要的施政目標。然而，都更涉及利益層面複雜，市府今年初以行政法人型態成立住都中心，目的就是強化政府、民間的協調與信任。

陳純敬表示，新北住都中心有公部門色彩，但成員大部分不是公務員，對外招募包括建築師、估價師、工程技師、律師、土地開發、行銷宣傳等業界專業人才，或與機構公司合作，類似非營利組織，不會與民眾爭利。

「通常民間都更業者對開發社區的投資報酬率有一定要求，若社區條件無法達到業者期望的利潤，會形成找不到都更實施者的困境」，陳純敬說明，但新北住都中心針對一些基地條件不吸引民間業者，卻有迫切防救災改建需求的案件會優先承做，且秉持半官方機構立場，不追求利潤最大化，以公共利益為導向。

想辦理民辦都更卻找不到合適廠商的住戶，新北住都中心可提供專業技術進場協助，包括全案管理、整合諮詢、媒合廠商，以及擬訂事業計畫、權變計畫等工作。

提到公辦都更策略，陳純敬表示，住都中心第一階段要推動較不具市場性，且環境窳陋、亟需改建的指標地區更新，像是永和大陳地區單元1、3、4的公辦都更就是首要任務。

陳純敬另外補充，在社會住宅策略方面，今年將盤點新北市境內9處營運中的青年社會住宅管理績效，清查出租率、物管合約、建物保固年限等資料，檢視經費安排是否符合實際需求，並逐漸提升住都中心人員的物管專業能力，建置管理數位化租住履歷。另外，針對店舖商業空間、停車位、出租率低於8成的社宅，將參考鄰近市價行情訂定合理租金，達到資產活化。