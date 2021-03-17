快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

不與民爭利 新北住都中心：業者不願做的 讓我們來

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
陳純敬今（17）日強調，住都中心是半官方機構，與民間業者不同，更不會與民眾爭利，「業者不願進場整合、都更重建需求急迫的案件，就是我們優先協助的對象！」 圖／新北住都中心提供
陳純敬今（17）日強調，住都中心是半官方機構，與民間業者不同，更不會與民眾爭利，「業者不願進場整合、都更重建需求急迫的案件，就是我們優先協助的對象！」 圖／新北住都中心提供

新北市住宅及都更中心年初成立後，引發不動產業界關注，並有業者質疑「政府與民間爭利」。對此，新北住都中心董事長陳純敬今（17）日強調，住都中心是半官方機構，與民間業者不同，更不會與民眾爭利，「業者不願進場整合、都更重建需求急迫的案件，就是我們優先協助的對象！」

陳純敬除了是新北住都中心董事長，同時是新北市副市長，負責督導的正是工務局、水利局、城鄉發展局、地政局、交通局、捷運局等局處。無論是有效整合行政資源統籌分配，或是府內跨局處協調，都對組織營運相當有利。就都更推動而言，新北市府為政策擬定者，住都中心則為政策實現者，負責擔任實施者、尋找出資人、協調整合、提供顧問服務，兩方相輔相成。

去年第3季全國屋齡超過30年以上的老屋逾436萬宅，其中新北市占75萬宅，居全國之冠，推動都更成為新北市政府極重要的施政目標。然而，都更涉及利益層面複雜，市府今年初以行政法人型態成立住都中心，目的就是強化政府、民間的協調與信任。

陳純敬表示，新北住都中心有公部門色彩，但成員大部分不是公務員，對外招募包括建築師、估價師、工程技師、律師、土地開發、行銷宣傳等業界專業人才，或與機構公司合作，類似非營利組織，不會與民眾爭利。

「通常民間都更業者對開發社區的投資報酬率有一定要求，若社區條件無法達到業者期望的利潤，會形成找不到都更實施者的困境」，陳純敬說明，但新北住都中心針對一些基地條件不吸引民間業者，卻有迫切防救災改建需求的案件會優先承做，且秉持半官方機構立場，不追求利潤最大化，以公共利益為導向。

想辦理民辦都更卻找不到合適廠商的住戶，新北住都中心可提供專業技術進場協助，包括全案管理、整合諮詢、媒合廠商，以及擬訂事業計畫、權變計畫等工作。

提到公辦都更策略，陳純敬表示，住都中心第一階段要推動較不具市場性，且環境窳陋、亟需改建的指標地區更新，像是永和大陳地區單元1、3、4的公辦都更就是首要任務。

陳純敬另外補充，在社會住宅策略方面，今年將盤點新北市境內9處營運中的青年社會住宅管理績效，清查出租率、物管合約、建物保固年限等資料，檢視經費安排是否符合實際需求，並逐漸提升住都中心人員的物管專業能力，建置管理數位化租住履歷。另外，針對店舖商業空間、停車位、出租率低於8成的社宅，將參考鄰近市價行情訂定合理租金，達到資產活化。

公辦都更 社會住宅

延伸閱讀

推廣青春山海線品牌及伴手禮　新北與ELLE合作拍微廣告

鮭魚改名比七言絕句長 新北陳男名字36字破紀錄

8米主題牆超好拍！小農造型「卡娜赫拉」特展登陸新北

新北首場就博會今起跑 提供超過3300個就業機會

相關新聞

高雄市第一季開發區土地標售 遠雄高於底價2億多搶標

高雄地政局今舉辦今年第1季開發區土地標售，有35標投標，標出7標7筆土地，2筆流標，進帳17億，其中位在岡山區鵬程路及...

豪宅買氣旺 特力屋何家砸2.95億買「琢白」

台北豪宅又有新交易，西華富邦36樓今年2月以3.4億成交，單價229萬元，買家是億寶投資。信義區豪宅「琢白」9樓，1月以...

長榮航空樂見旅遊泡泡形成 已最佳做好準備

台帛泡泡4月1日由華航承擔首航，長榮航空（2618）今天也指出，樂見旅遊泡泡的形成，也已經做好最佳的準備，將會配合中央流...

國泰飯店憑什麼搶下巧虎？ 揭開總座莊琬華豪賭下的盤算

國泰飯店觀光事業從無到有，以「一年一飯店」的步調快速拓點，去年底更首度跨足樂園經營。疫情逆風之際，飯店女將莊琬華如何應對？

饗賓集團高雄邁大步 三品牌進駐義享天地

饗賓集團大大舉進軍高雄，旗下日式自助餐品牌「旭集」、川菜品牌「開飯川食堂」與泰式餐廳「饗泰多」進駐義享天地，其中旭集面積...

忍痛割捨嚴凱泰最愛 嚴陳莉蓮要靠阿兵哥拚逆轉！嘉裕轉骨大計曝光

連年虧損的裕隆旗下老字號西服品牌嘉裕，先搶國軍服裝大單，再忍痛結束台灣亞曼尼代理，它如何透過轉型3部曲突圍，力拚今年本業轉虧轉盈？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。