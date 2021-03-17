華航：會儘速提供機位給長期合作帛琉航線的旅行業者
台帛即將在4月1日開航，華航（2610）表示，主管機關公布後，今天會儘速提供機位給長期合作帛琉航線的旅行業者，由旅行社包裝銷售帛琉旅遊產品，在符合政府防疫政策下，提供旅客安全便捷的旅遊服務。至於目前哪些旅行社拿到首航機位，華航整理名單後再公布。
華航配合主管機關推動政策，即刻啟動帛琉航線旅遊泡泡規劃，將以波音737-800客機執飛，該機型設有158個座位，實際載客人數將依主管機關規定銷售，4月1日首航後提供每周兩班服務，周四、周日飛航。
華航台北（桃園）-帛琉航班營運超過10年，長期協助兩地載運醫療物資等需求，助攻台灣外交與帛琉發展，是目前維持帛琉基本空中運輸最重要的航空公司，接下來也將持續配合政策及市場需求逐步增班，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。
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